हिंदू देवी-देवताओं पर कमेंट या कुछ और... मुनव्वर फारूकी को क्यों ठिकाने लगाना चाहता है गोदारा गैंग?

स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार के निशाने पर हैं. मुनव्वर को ठिकाने लगाने के लिए ये दो शूटर पिछले कुछ दिनों से उन पर लगातार नजर बनाए हुए थे. शूटर्स ने मुंबई और बेंगलुरु में मुनव्वर की रेकी भी की थी.सवाल यह है कि आखिर मुनव्वर से इन लोगों की क्या दुश्मनी है. गोदारा गैंग कॉमेडियन की हत्या क्यों करना चाहता है. तो बता दें कि वजह है हिंदू देवताओं पर मुनव्वर के जोक्स.

गोदारा गैंग के निशाने पर क्यों हैं मुनव्वर फारूकी

गोदारा गैंग का मानना है कि कॉमेडियन के हिंदू देवी-देवताओं पर जोक्स से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचती है. यह जानकारी दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से सामने आई है. बता दें कि दिल्ली पुलिस की काउंटर-इंटेलिजेंस टीम ने मुनव्वर फारुकी की हत्या की साजिश को नाकाम कर गुरुवार को दो शूटर्स को एकाउंटर में धर दबोचा.

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की टीम को खबर मिली थी कि हरियाणा में हुए तिहरे हत्याकांड के आरोपी शूटर राहुल और साहिल हाल ही में दिल्ली में देखे गए हैं. इसके बाद पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई. उन्होंने दोनों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया.

कैसे पकड़े गए रोहित गोदारा गैंग के दो शूटर ?

गुरुवार सुबह करीब 3 बजे बाइक पर जा रहे शूटर्स को पुलिस ने रुकने के लिए कहा. रुकने के बजाय उन्होंने पुलिस पार्टी पर गोलियां चला दीं. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों के पैर में गोली मारी और उन्हें हिरासत में ले लिया. पुलिस पूछताछ में पता चला कि विदेश में बैठे शूटर गोदारा और बरार के इशारे पर फारूकी को निशाना बनाने के लिए दोनों दिल्ली पहुंचे थे. जांच में ये भी खुलासा हुआ कि शूटरों ने दिल्ली आने से पहले मुंबई और बेंगलुरु में कॉमेडियन फारुकी की रेकी की थी.

सूत्रों के मुताबिक, शूटरों ने बेंगलुरु में भी फारूकी को निशाना बनाने प्लानिंग की थी. ये लोग एक कार्यक्रम स्थल के बाहर उनका इंतज़ार कर रहे थे. लेकिन फारूकी एक अलग कार में निकल गए, जिससे उनकी प्लानिंग फेल हो गई थी.