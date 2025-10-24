विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार की पहली रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों की जेब से क्यों निकलवाया मोबाइल?

पीएम नरेंद्र मोदी ने आज समस्तीपुर की रैली में आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि जब आपके पास मोबाइल की लाइट है तो लालटेन की क्या जरूरत है.

Read Time: 2 mins
Share
बिहार की पहली रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों की जेब से क्यों निकलवाया मोबाइल?
समस्तीपुर की रैली में पीएम मोदी
समस्तीपुर:

जरा सभी अपना मोबाइल बाहर निकालिए..  समस्तीपुर रैली में पीएम मोदी ने लोगों से यह अपील की तो, सभी थोड़ा हैरान रह गए. लेकिन उनकी अपील के बाद रैली में मौजूद लोगों ने मोबाइल निकालकर लाइट जलाई, तो राज खुला. दरअसल पीएम मोदी ने आरजेडी पर अपने चिरपरिचित अंदाज में वार किया और कहा कि सभी के हाथ में रोशनी है, इसलिए अब लालटेन की जरूरत नहीं है.

इतनी लाइट तो लालेटन क्यों चाहिए?

बिहार विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी ने आज चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ने एक और काम किया है जो मैं आपको जरूरत बताऊंगा. उन्होंने कहा कि जिस-जिसके पास मोबाइल है वो अपनी मोबाइल की लाइट जला लें. जब सब लोगों ने लाइट जला ली तो पीएम मोदी ने कांग्रेस-आरजेडी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि जब आप सबके हाथ में इतनी लाइट है तो भला लालटेन क्यों चाहिए?

NDA ने गांव-गांव में पहुंचाया इंटरनेट

पीएम मोदी ने कहा कि पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है. पीएम मोदी ने कहा कि बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए. पीएम मोदी ने कहा कि ये एनडीए की सरकार है. इसने गांव-गांव में इंटरनेट पहुंचाया है. पीएम मोदी ने समस्तीपुर की रैली में आरजेडी के जंगलराज का भी जिक्र किया. 

पीएम ने फिर किया चायवाले का जिक्र 

पीए मोदी ने कहा कि आपके इस चायवाले ने पक्का कर दिया है कि डेटा का कीमत ज्यादा नहीं हो. पीएम मोदी ने कहा कि इस सरकार ने डेटा इतना सस्ता कर दिया है कि अब एक जीबी डेटा एक कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा. पीएम मोदी ने कहा कि इस सस्ते डेटा का फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है. उन्होंने कहा कि रील्स पर रील्स बन रही है. नौजवान इसके जरिए अपनी बातें कह रहे हैं. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Narendra Modi, Bihar Election 2025, Nitish Kumar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com