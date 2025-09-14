विज्ञापन
भारत-पाक मैच का विरोध क्यों? कब-कब हुआ पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव का माहौल 

एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर काफी पहले से ही विरोध हो रहा है. क्रिकेट प्रेमी भी चाहते हैं कि ये मैच ना दिखाया जाए.

एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान मैच का हो रहा है विरोध
भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मैच का सभी को इंतजार रहता है फिर वह चाहे क्रिकेट प्रेमी हो या न हो, भारत-पाकिस्तान मैच का क्रिकेट प्रेमियों में एक अलग ही क्रेज रहता है,लेकिन इस बार उल्टा है क्रिकेट प्रेमी इस मैच का इंतजार कम और विरोध ज्यादा कर रहे हैं. इस विरोध की एक ठोस वजह भी है. क्रिकेट प्रेमियों को कहना है कि वो पाकिस्तान के साथ ऐसे माहोल में खेल के मैदान में अपनी टीम को भिड़ता नहीं देखना चाहता है. मैच का बॉयकॉट कर रहे हैं और लोगों से भी न देखने और सरकार से इस मैच को न दिखाने का आग्रह भी किया है.  

क्यों हो रहा है मैच का बॉयकॉट ?

जो लोग भारत-पाकिस्तान मैच की राह देखा करते थे इस बार उसका विरोध क्यों कर रहे हैं यह सवाल मन में आना एकदम लाज्मी है. दरअसल, इसके विरोध के पीछे है पहलगाम में हुआ आतंकी हमला सबसे बड़ी वजह है.  22 अप्रैल 2025 के इस दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई. जिसके जवाब में भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर चलाया जिसमें कई आतंकियों को मार गिराया गया.

बाद में भारत ने पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल संधि पर भी रोक लगा दी और पाकिस्तान को पानी देने से इनकार कर दिया. लेकिन अब दुबई में खेले जा रहे एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा जिसका लोग विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से मैच क्यों खेल रहे हैं.

आइये जानते हैं कि भारत और पाक के बीच कब-कब तनाव रहा?

भारत की आजादी के बाद भारत को विभाजन के दौर से गुजरना पड़ा और पाकिस्तान अस्तित्तव में आया.पाकिस्तान अपनी आजादी के बाद से ही कई बार ऐसे हालात पैदा करता है जिससे तनाव का माहौल देखने को मिलता है.

  • भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध 1947-48 के बीच हुआ जिसे प्रथम कश्मीर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है 
  • भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध 1965 में लड़ा गया जो कि 17 दिनों तक चला था, इसे द्वितीय कश्मीर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है 
  • भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में भी भीषण युद्ध हुआ जिसे तीसरा भारत-पाकिस्तान युद्ध और कारगिल युद्ध कहा जाता है 
  • उरी हमला सितंबर 2016 में जम्मू कश्मीर के सेक्टर LOC के पास भारतीय सेना पर आतंकी हमला  हुआ जिसमें भारत के 16 जवान शहीद हो गए 
  • जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2019 में CRPF की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ जिसमें 40 जवान शहीद हुए
India And Pakistan, Asia Cup
