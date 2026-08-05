'झारखंड के बच्चों से क्यों नहीं मिल रहे राहुल गांधी', संबित पात्रा का वार

देशभर में पेपर लीक का मुद्दा अभी भी गरमाया हुआ है. इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कुछ प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात कर उन्हें समर्थन देने की बात कही. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इन छात्रों किसी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है. अब बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर वार किया है. उन्होंने नसीहत दी है कि नेता प्रतिपक्ष को झारखंड के छात्रों के बारे में भी सोचना चाहिए.

प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कुछ देर पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ बातें कहीं। उनके साथ वे बच्चे भी थे जिन्होंने 20 तारीख को दिल्ली में 'संसद मार्च' विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। मैं साफ़ तौर पर कहना चाहता हूं कि मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कर रहा हूं, वह राहुल गांधी के लिए है, उन युवा लोगों के लिए नहीं, आख़िरकार, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। वे हमारे देश का भविष्य हैं...सबसे पहले, मैं फिर से वही बात दोहराना चाहता हूं जो बीजेपी ने इसी मंच से और सदन के बाहर भी साफ़ तौर पर कही है कि 20 तारीख को दिल्ली में 'संसद मार्च' विरोध प्रदर्शन के दौरान कोई गोली नहीं चली थी... हमने उस समय भी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ यही बात कही थी, क्योंकि यह एक संवेदनशील मामला है.

संबित पात्रा ने आगे कहा कि झारखंड के बच्चे भी बच्चे ही हैं। वे भी आंदोलन कर रहे हैं। राहुल गांधी को झारखंड के कुछ बच्चों से भी बात करनी चाहिए। उन्हें उनका दर्द और तकलीफ़ समझनी चाहिए... इस चुनिंदा रवैये के कारण, जहाँ झारखंड के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, राहुल गांधी इस मुद्दे को अपनी सुविधा के अनुसार दबा रहे हैं। वे झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं?"

राहुल गांधी ने क्या कहा था?

प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि जब अन्याय होता है, चाहे वो किसी और पर भी हो, एक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस आदमी की हम रक्षा करें...आपने कुछ भी गलत नहीं किया है और आपकी माफी स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता है. आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है. आपने कुछ भी गलत नहीं किया. राहुल गांधी ने इस बात पर भी जोर दिया कि ये शिक्षा प्रणाली के लिए लड़े, संविधान के लिए लड़े और भारत के भविष्य के लिए लड़े. हमारे बीच मुख्य बातचीत हिंसा को लेकर हुई. इनका कहना है कि इन्होंने किसी पर हिंसा नहीं की मगर इनका लगातार उत्पीड़न हो रहा है, इनको धमकाया गया, इन पर लाठियां चलाई गईं और इनको मारा गया. राहुल गांधी की पूरा भाषण पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें