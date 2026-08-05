संसद का मॉनसून सत्र (Mos) आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गया. हंगामे के चलते कार्यवाही बार-बार स्थगित होती रही. पैलेट गन और चढ़ावा चोरी पर चर्चा चढ़ावे की मांग को लेकर विपक्ष ने आज भी विरोध मार्च निकाला. संसद में जारी गतिरोध के बीच राहुल गांधी से संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू से मिले. सूत्रों के मुताबिक- परिसीमन बिल को लेकर हुई चर्चा.रिजिजू ने स्पीकर ओम बिरला और अमित शाह से भी मुलाकात की.सरकार की तरफ से परिसीमन बिल पर कांग्रेस समेत विपक्ष को विशेष सत्र का प्रस्ताव दिया गया है. सरकार ने कांग्रेस को कहा है कि सरकार 17, 18, 19 से संसद का सत्र बुलाना चाहती है. सरकार के इस प्रस्ताव पर कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी और विपक्ष के दूसरे दलों से चर्चा करके बताएंगे. वहीं यूपी विधानसभा में राम मंदिर के मुद्दे पर आज फिर टकराव देखने को मिला. तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया. विपक्ष ने फिर सवाल उठाए. केशव प्रसाद मौर्य बोले- बाबरी और बाबर के समर्थकों को राम मंदिर पर बोलने का अधिकार नहीं है. यूपी विधानसभा में चंदा चोरी पर सपा के हंगामे से परेशान हुए स्पीकर सतीश महाना - बोले मुझे इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि मैं इस कुर्सी के योग्य हूं या नहीं. इसके साथ ही आर्टिकल 370 के हटने की 7वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी बोले कि आज का दिन ऐतिहासिक है. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बदलाव हुआ है. 370 बहाली की मांग पर PDP का विरोध मार्च हुआ. उधर, पीएम मोदी की पोस्ट हटाने के मामले में संसदीय समिति सख्त है.मेटा को 3 दिन में जवाब देने को कहा है. समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे बोले कि जुकरबर्ग माफी मांगें.

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