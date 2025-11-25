विज्ञापन
इंटरनेशनल ड्रग तस्कर पवन ठाकुर दुबई में गिरफ्तार, भारत डिपोर्ट करने की तैयारी

पवन ठाकुर का भारत डिपोर्टेशन इन सभी बड़े ड्रग्स रैकेट्स की कड़ियों को जोड़ने में अहम साबित हो सकता है और इसके जरिए कई बड़े अंतरराष्ट्रीय और लोकल तस्करों के नाम सामने आ सकते हैं.

इंटरनेशनल ड्रग तस्करी के बड़े रैकेट का मास्टरमाइंड पवन ठाकुर दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है. सूत्रों के अनुसार, उसे जल्द ही भारत डिपोर्ट किया जाएगा. यह गिरफ्तारी भारतीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि पवन ठाकुर देश में कई हाई-प्रोफाइल ड्रग्स बरामदगी के मामलों में मुख्य आरोपी है.

पवन ठाकुर की गिरफ्तारी का सीधा संबंध दिल्ली में हाल ही में NCB द्वारा पकड़ी गई 282 करोड़ रुपये की मेथ (Meth) ड्रग्स की बड़ी खेप से है. जानकारी के मुताबिक, इस मामले में वह मास्टरमाइंड के तौर पर मोस्ट वांटेड था.

2500 करोड़ की कोकीन से सीधा संबंध

इतना ही नहीं, बीते साल नवंबर में दिल्ली में NCB ने जो 2500 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड तोड़ कोकीन बरामद की थी, उस सनसनीखेज मामले में भी पवन ठाकुर की मुख्य भूमिका सामने आई थी. इन मामलों में उसकी संलिप्तता के बाद ही NCB ने अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल (Interpol) के जरिए उसके खिलाफ पहला 'सिल्वर नोटिस' जारी किया था, जो उसकी तलाश में एक महत्वपूर्ण कदम था.

ED की लगातार बनी हुई थी नजर

ड्रग्स तस्करी से अर्जित संपत्ति के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी पवन ठाकुर पर कड़ी नजर रखे हुए था. ED ने उसके ठिकानों पर छापेमारी की थी और उसकी अवैध गतिविधियों से जुड़े 118 'म्यूल अकाउंट्स' को फ्रीज कर दिया था, जिससे उसके वित्तीय नेटवर्क को बड़ा झटका लगा था.

कई बड़े तस्करों का लग सकता है पता

पवन ठाकुर का भारत डिपोर्टेशन इन सभी बड़े ड्रग्स रैकेट्स की कड़ियों को जोड़ने में अहम साबित हो सकता है और इसके जरिए कई बड़े अंतरराष्ट्रीय और लोकल तस्करों के नाम सामने आ सकते हैं. सुरक्षा एजेंसियां अब उसके भारत पहुंचने का इंतजार कर रही हैं ताकि पूछताछ शुरू की जा सके.

