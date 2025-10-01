विज्ञापन
BJP ने राहुल गांधी के 'वोट चोरी' वाले आरोप को क्यों कहा शर्मनाक? इसके पीछे की वजह भी जानें

अगस्त में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लाखों नाम, जिनमें से ज्यादातर गरीब, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों से थे, गलत तरीके से मतदाता सूची से हटा दिए गए थे. इस पर अब बीजेपी ने तंज कसा है.

बीजेपी का राहुल गांधी पर तंज.
  • बिहार में चुनाव आयोग की फाइनल वोटर लिस्ट में 7.42 करोड़ मतदाता शामिल हैं.
  • बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप को एक राजनीतिक स्टंट और दिखावा करार दिया.
  • मालवीय ने कहा कि कांग्रेस ने मतदाता सूची में नाम शामिल या हटाने के लिए कोई शिकायत या आपत्ति दर्ज नहीं कराई है.
नई दिल्ली:

बिहार में चुनाव आयोग के SIR प्रक्रिया पूरी करने और फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोला है. बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनकी वोट चोरी वाली कहानी शर्मनाक है. अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए बिहार में उनके हालिया अभियान को एक राजनीतिक स्टंट करार दिया. मालवीय ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी का 'वोट चोरी का बयान एक दिखावा है'.

ये भी पढ़ें- बिहार में मतदाता सूची से कम हो गए 48 लाख नाम, जानिए किन 3 आधार पर काटे गए वोटर्स के नाम

राहुल गांधी पर बीजेपी का तंज

अमित मालवीय की यह टिप्पणी चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के पूरा होने और फाइनल लोट लिस्ट जारी करने के ऐलान के तुरंत बाद आई. बता दें कि फाइनल लिस्ट में 7.42 करोड़ मतदाता शामिल हैं.

अमित मालवीय ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा था, " चुनाव आयोग बिहार में SIR प्रक्रिया पूरी और फाइनल वोट लिस्ट जारी कर रहा है. यह ध्यान रखना जरूरी है कि कांग्रेस ने लिस्ट में नाम शामिल करने या हटाने के लिए निर्धारित प्रारूप में एक भी शिकायत या आपत्ति दर्ज नहीं की है."

'वोट चोरी' की कहानी एक दिखावा मात्र

मालवीय ने कहा कि यह राहुल गांधी की कपट की राजनीति को उजागर करता है उनकी यात्रा लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि "अवैध प्रवासियों को बचाने" और राष्ट्रीय सुरक्षा को कमज़ोर करने के लिए थी. यह तथाकथित 'वोट चोरी' की कहानी एक दिखावा मात्र है. यह चुनावी हार को छिपाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भारत के विश्वास को कम करने का एक बहाना है. यह सीधे जॉर्ज सोरोस की रणनीति का एक पन्ना है, जिसके बारे में राहुल गांधी को लगता है कि इससे उनकी संकटग्रस्त पार्टी फिर से जिंदा हो सकती है.

कांग्रेस ने लगाया था वोट चोरी का आरोप

बता दें कि अगस्त में, राहुल गांधी ने बिहार के 20 जिलों में 1,300 किलोमीटर की 'वोटर अधिकार यात्रा' की थी. उस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर पक्षपातपूर्ण और अस्पष्ट संशोधन प्रक्रिया चलाने का आरोप लगाया था. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लाखों नाम, जिनमें से ज्यादातर गरीब, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों से थे, गलत तरीके से मतदाता सूची से हटा दिए गए थे.

इनपुट- भाषा के साथ

