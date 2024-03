"घर आने पर बेटी से पूछते हो, देर क्यों हुई, यही बात बेटे से क्यों नहीं पूछते?": नेशनल क्रिएटर्स अवॉर्ड में PM मोदी

ये भी पढ़ें-राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, PM मोदी ने महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय महिल दिवस की शुभकामनाएं दी

"अपनी हिम्मत की वजह से आज आप यहां तक पहुंचे"

क्रिएटर्स को शुभकामनाएं देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश के हर कंटेंट क्रिएटर को यह श्रेय जाता है. अपनी हिम्मत की वजह से ही आज आप यहां तक पहुंचे हैं. आपके कंटेंट से देश में जबरदस्त इंपेक्ट क्रिएट हो रहा है. देश बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से आपको देख रहा है. पीएम ने कहा कि पश्चिमी देशों को लगता है कि भारत में महिलाएं वर्किंग नहीं हैं. जकि गांव में माताएं-बहनें इतनी इकोनोमिक एक्टिविटी करती हैं. इस गलत परसेप्शन को बदला जा सकता है.

"मेंटल हेल्थ को लेकर और काम करने की जरूरत"

मेंटल हेल्थ पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कई क्रिएटर्स इस पर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. इस मुद्दे पर और काम करने की जरूरत है. बता दें कि कथा वाचक जया किशोरी को बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज, मैथिली ठाकुर को कल्चरल ऐंबैस्डर ऑफ द ईयर के अवॉर्ड से सम्मानित किया. मल्हार कलांबे को स्वच्छता राजदूत पुरस्कार, आर.जे. रौनक को 'सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक रचनाकार पुरुष' और कबिता सिंह (कबिताज़ किचन) को खाद्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर का पुरस्कार मिला. पीएम मोदी ने अमन गुप्ता को वर्ष के सेलिब्रिटी निर्माता, निश्चय को गेमिंग श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर का पुरस्कार प्रदान किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "जब समय बदलता है, जब नए युग की शुरुआत होती है तो उसके साथ कदम से कदम मिलाना ये देश का दायित्व होता है. आज भारत मंडपम में देश अपने उस दायित्वों को पूरा कर रहा है. पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं और उनकी क्रिएटिविटी को सम्मान देने के लिए पहली बार ये अवॉर्ड दिए जा रहे हैं.

20 कैटेगरी में नेशनल क्रिएटर अवॉर्ड

यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कहानीकार पुरस्कार (Best Storyteller Award) सहित 20 श्रेणियों में प्रदान किया गया. इन श्रेणियों में वर्ष का विघ्नकर्ता (Disruptor of the Year), वर्ष के सेलिब्रिटी निर्माता (Celebrity Creator of the Year), ग्रीन चैंपियन पुरस्कार (Green Champion Award), सामाजिक परिवर्तन का समर्थन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ रचनाकार (Best Creator For Social Change), सर्वाधिक प्रभावशाली कृषि निर्माता (Most Impactful Agri creator), वर्ष के सांस्कृतिक राजदूत (Cultural Ambassador of The Year), अंतर्राष्ट्रीय निर्माता पुरस्कार (International Creator award), सर्वश्रेष्ठ यात्रा निर्माता पुरस्कार (Best Travel Creator Award), स्वच्छता राजदूत पुरस्कार (Swachhta Ambassador Award), न्यू इंडिया चैंपियन अवार्ड (The New India Champion Award), टेक क्रिएटर अवार्ड (Tech Creator Award), हेरिटेज फैशन आइकन अवार्ड (Heritage Fashion Icon Award), सर्वाधिक रचनात्मक रचनाकार (पुरुष एवं महिला) (Most Creative Creator (Male & Female)), खाद्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्माता (Best Creator in Food Category), शिक्षा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ रचनाकार (Best Creator in Education Category), गेमिंग श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर (Best Creator in Gaming Category), सर्वश्रेष्ठ सूक्ष्म निर्माता (Best Micro Creator), सर्वश्रेष्ठ नैनो निर्माता (Best Nano Creator), सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य एवं फिटनेस निर्माता (Best Health and Fitness Creator) सम्मिलित हैं.