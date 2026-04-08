विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

...तो 15 अप्रैल तक मिल जाएगा बिहार को नया सीएम? नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद रेस में सबसे आगे ये नाम

Bihar New CM Name: जेडीयू के तरफ से उनके MLC नीरज ने नीतीश और निशांत के पोस्टर लगाए हैं.नीतीश के बाद जेडीयू का कहना है कि निशांत ही जेडीयू का भविष्य हैं,ऐसे में जदयू के तरफ से कहना है कि निशांत को पार्टी नेतृत्व के तरफ से सरकार में जिम्मेदारी मिलनी चाहिए.

Read Time: 3 mins
Share
...तो 15 अप्रैल तक मिल जाएगा बिहार को नया सीएम? नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद रेस में सबसे आगे ये नाम
bihar cm names
  • मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्यता ग्रहण कर दिल्ली से लौटकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे
  • इस्तीफा देने के बाद नई सरकार गठन और नए मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया तेज होगी, 15 अप्रैल तक नाम घोषित होगा
  • डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन अंतिम फैसला बीजेपी आलाकमान करेगा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार,कल दिल्ली रहे हैं.10 अप्रैल को राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे और इसी के साथ दिल्ली से लौटकर  सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दशक के बाद अब बिहार की राजनीति से निकल कर केंद्र में जा रहे हैं. नीतीश के पद से इस्तीफा देने के बाद नई सरकार के गठन और नए मुख्यमंत्री बनाने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी, अगले 15 अप्रैल तक उम्मीद है कि बिहार के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा. सीएम पद की रेस में सबसे आगे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ही हैं. नीतीश कुमार भी मंच से इशारों में ही सही पर बता दिया था कि अब आगे यही देखेंगे. 

सम्राट चौधरी का नाम आगे?

बिहार में 15 अपील तक नई सीएम की घोषणा होगा और बिहार को नाया सीएम मिलेगा, लेकिन रेस में सबसे आगे नाम सम्राट चौधरी का नाम है.फिर भी इसपर अंतिम फैसला बीजेपी आलाकमान को लेना है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होगा.

जदयू नेता चाहते हैं निशांत ही बनें सीएम

आज जेडीयू के तरफ से उनके MLC नीरज ने नीतीश और निशांत के पोस्टर लगाए हैं.नीतीश के बाद जेडीयू का कहना है कि निशांत ही जेडीयू का भविष्य हैं,ऐसे में जदयू के तरफ से कहना है कि निशांत को पार्टी नेतृत्व के तरफ से सरकार में जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, हालांकि यह फैसला पार्टी आलाकमान को लेना है.

बीजेपी-राजद में जुबानी जंग

बीजेपी के तरफ से कहना है कि यह नीतीश कुमार का व्यक्तिगत फैसला है कि वह अब बिहार की राजनीति से निकलकर केंद्र की राजनीति में जा रहें हैं. नीतीश कुमार ने अपने मन से यह फैसला लिया है कि वह अब दिल्ली जा रहें हैं.  नीतीश कुमार ने बिहार के भविष्य के लिए बहुत काम किया है और अब वह दिल्ली जा रहे हैं.वहां से आकार वह इस्तीफा देंगे, लेकिन राजेडी जिस तरह से बोल रही है कि नीतीश कुमार को हम लोगों ने खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है. राजेडी की यह घबराहट है कि बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया है. 

राजद ने नीतीश कुमार के दिल्ली जानें के फैसले पर कहा कि नीतीश को बीजेपी ने समाप्त कर दिया है.नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे की तरह खत्म करने में सफल हो चुकी है.जेडीयू अब बची कहां है? जेडीयू बीजेपी की एजेंट बन गई है.जेडीयू को वही लोग चला रहे हैं कि जो बीजेपी के एजेंट हैं और वही लोग जेडीयू को चला रहें हैं.इन लोगों ने जदयू को बीजेपी के हवाले कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें- कैसे होगा नई सरकार का फॉर्मेशन? स्पीकर से लेकर मंत्रियों तक, बिहार में सत्ता परिवर्तन का पूरा 'ब्लूप्रिंट'

यह भी पढ़ें- 15 अप्रैल तक बिहार को मिल सकता है नया मुख्यमंत्री, 10 अप्रैल को नीतीश लेंगे राज्यसभा सदस्य की शपथ
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar New Cm Name, Bihar Cm Name, Bihar New CM Face
Get App for Better Experience
Install Now