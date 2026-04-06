नीतीश कब देंगे इस्तीफा, JDU की बैठक, नए CM का ऐलान... बिहार की नई सरकार के गठन का पूरा शेड्यूल

बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पद से इस्तीफे और राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर संभावित शिड्यूल सामने आया है, जिसमें जेडीयू और एनडीए से जुड़ी अहम बैठकों और दिल्ली दौरों का पूरा खाका शामिल है. सूत्रों के मुताबिक 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास में जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक संभावित है. इसके बाद 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, जहां वे जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेंगे.

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नीतीश के इस्तीफे शेड्यूल, जानें कब क्या होगा

इसी दिन शाम को दिल्ली में नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात प्रस्तावित बताई जा रही है. 10 अप्रैल को नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे. इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है. इसके बाद 11 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पटना लौटने का कार्यक्रम है. सूत्र बताते हैं कि 12 या 13 अप्रैल को पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है. इस बैठक में एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जो बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा. 14 अप्रैल को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे. इसके बाद 18 अप्रैल से पहले बिहार में नई सरकार के गठन की संभावना जताई जा रही है.

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पार्टी को बिहार में ‘अच्छी खबर' का इंतजार

इस बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि पार्टी बिहार में ‘अच्छी खबर' की प्रतीक्षा कर रही है. उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब जनता दल यूनाइटेड (जदयू) प्रमुख और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं. कुमार ने पिछले सप्ताह राज्य विधान परिषद की सदस्यता छोड़ दी थी और अगले कुछ दिनों में सांसद के रूप में उनके शपथ लेने की संभावना है. पटना साहिब से लोकसभा सदस्य प्रसाद ने यह टिप्पणी भाजपा के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में की.