विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

कौन थे 'फरसा वाले बाबा'? बना रखी थी गोरक्षकों की फौज, मथुरा में मौत पर भारी बवाल

मथुरा में गौरक्षक फरसा वाले बाबा की मौत के बाद भारी बवाल मच गया. लोगों ने दिल्ली-मथुरा हाइवे को जाम कर दिया और पुलिस पर पत्थरबाजी की. आखिर ये फरसा वाले बाबा कौन थे?

Read Time: 3 mins
Share
कौन थे 'फरसा वाले बाबा'? बना रखी थी गोरक्षकों की फौज, मथुरा में मौत पर भारी बवाल
  • मथुरा के कोसीकलां इलाके में गौरक्षक फरसा वाले बाबा की गौ-तस्करों द्वारा बाइक टक्कर से मौत हुई है
  • घटना के बाद समर्थकों ने दिल्ली-आगरा हाइवे पर चक्का जाम कर पथराव किया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं
  • फरसा वाले बाबा अवैध गौ तस्करी रोकने के लिए सक्रिय थे और हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए थे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

मथुरा के कोसीकलां इलाके में गौरक्षक फरसा वाले बाबा की मौत के बाद भारी बवाल शुरू हो गया है. आरोप है कि गौ-तस्करों ने बाबा चंद्रशेखर की बाइक को टक्कर मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया. घटना से गुस्साए समर्थकों ने दिल्ली-आगरा हाइवे पर चक्का जाम कर दिया. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है. हाइवे पर गुस्साई भीड़ ने पत्थरबाजी भी की, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मामले का संज्ञान लिया है. आखिर ये फरसा वाले बाबा कौन हैं? जिनकी मौत पर मथुरा में हंगामा मचा हुआ है.

कौन हैं फरसा वाले बाबा?

फरसा वाले बाबा का असली नाम चंद्रशेखर था. वह अपने साथ कुल्हाड़ी जैसा शस्त्र फरसा रखते थे. इसी खास अंदाज की वजह से उन्हें 'फरसा वाले बाबा' के नाम से जाना जाता था. वो मुख्य रूप से मथुरा के कोसीकलां और आसपास के इलाकों में अवैध गौ तस्करी को रोकने के लिए सक्रिय रहते थे. बाबा कुछ हिंदूवादी संगठनों से भी जुड़े हुए थे. बाबा ने गोरक्षकों की टीम बना रखी थी. बाबा के समर्थकों ने मांग की है कि उन्हें गौ पुत्र शहीद का दर्जा दिया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

Farsa Wale Baba

Farsa Wale Baba

आज क्या हुआ था?

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि चंद्रशेखर बाबा को गोतस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद वे तुरंत अपनी बाइक से संदिग्ध तस्करों का पीछा करने निकल पड़े. बताया जा रहा है कि जब उन्होंने तस्करों की गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उन्हें कुचलने की नीयत से तेज रफ्तार में वाहन उनकी ओर मोड़ दिया. इस भीषण टक्कर में बाबा गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों और हिंदूवादी संगठनों में भारी रोष फैल गया. प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली-आगरा नेशनल हाइवे पर जाम लगाया और पुलिस पर पथराव भी किया.

Latest and Breaking News on NDTV

पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा

घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना में शामिल एक युवक को मौके से ही पकड़ लिया जबकि तीन अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है और फरार आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं. साथ ही, आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी कर दी गई है ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके. उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपी के बयान के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है. जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो लोग भी इसमें शामिल हैं, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा.

यह भी पढ़ें: मथुरा में गोरक्षक की क्रूर हत्या, गोतस्करों ने ‘फरसा वाले बाबा' को ट्रक से कुचला, समर्थकों ने जाम किया हाइवे

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Farsa Wale Baba, Mathura Violance, Baba Chandrashekhar, Mathura News, UP News
Get App for Better Experience
Install Now