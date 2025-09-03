शीना बोरा मर्डर: मेरे ये बयान फर्जी हैं... कौन हैं इंद्राणी के लिए ढाल बन रही उनकी छोटी बेटी विधि मुखर्जी

Sheena Bora Murders Case: शीना बोरा मर्डर केस में नया ट्विस्‍ट आ गया है. इंद्राणी मुखर्जी की छोटी बेटी विधि मुखर्जी ने सीबीआई को झटता दे दिया है. मर्डर केस की मुख्य गवाह विधि मुखर्जी ने मंगलवार को अदालत में जांच एजेंसियों के समक्ष कोई बयान दर्ज कराने से इनकार कर दिया और कहा कि सीबीआई के आरोपपत्र में उनके बयान के रूप में शामिल दस्तावेज 'जाली और मनगढ़ंत' हैं. विधि, इंद्राणी मुखर्जी और उनके पूर्व पति संजीव खन्ना की बेटी है, जो दोनों एक दशक पुराने सनसनीखेज हत्याकांड में आरोपी हैं. शीना बोरा भी इंद्राणी मुखर्जी की बेटी थी.

कौन है विधि मुखर्जी?

विधि मुखर्जी, इंद्राणी मुखर्जी और उनके पूर्व पति संजीव खन्ना की बेटी हैं. इंद्राणी मुखर्जी और संजीव खन्ना दोनों शीना बोरा मर्डर केस में आरोपी हैं. इंद्राणी मुखर्जी ने पीटर मुखर्जी से पहले कोलकाता के बिजनेसमैन संजीव खन्ना से शादी की थी. इस शादी के बाद इंद्राणी ने विधि को जन्म दिया था. कुछ सालों बाद इंद्राणी ने संजीव खन्‍ना से तलाक ले लिया और पीटर मुखर्जी से शादी कर ली. इसके बाद विधि भी इंद्राणी के साथ पीटर मुखर्जी के घर में रहने लगी थीं. विधि को पीटर मुखर्जी ने अपनी बेटी मान लिया था. शीना बोरा मर्डर केस में जिस दिन इंद्राणी मुखर्जी गिरफ्तार हुई थीं, उस दिन विधि का जन्‍मदिन था और उसने अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर सेलिब्रेशन भी किया था.





विधि मुखर्जी ने कोर्ट में क्‍या कहा?

शीना बोरा मर्डर केस की सुनवाई के दौरान विधि ने सबको चौंका दिया. मंगलवार को विधि मुखर्जी विशेष सीबीआई न्यायाधीश जे. पी. दारेकर के सामने हत्या के मामले में गवाह के तौर पर पेश हुईं. लेकिन इस दौरान विधि ने दावा किया कि उनकी मां के पास अपना बचाव करने के लिए कोई पैसा नहीं बचा था, क्योंकि मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी के बेटों राहुल और राबिन ने उनके करोड़ों रुपये की ज्‍वेलरी और उनके अकाउंट से 7 करोड़ रुपये चुरा लिये थे. विधि ने कहा कि इस प्रकार, इस मामले में जमानत पर बाहर आई इंद्राणी मुखर्जी को झूठा फंसाने का उनका स्पष्ट मकसद था.

ऐसे हुआ था शीना बोरा हत्याकांड का खुलासा

शीना बोरा के मर्डर का खुलासा साल 2015 में तब हुआ था, जब इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवार श्यामवर राय ने इस गुनाह को कबूल किया था. पुलिस ने उसे किसी और जुर्म के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन उसने शीना बोरा की मौत का खुलासा कर सभी को चौंका दिया. इस मामले में ड्राइवर सरकारी गवाह बन गया था. इंद्राणी मुखर्जी और संजीव खन्ना को अगस्त 2015 में इस मामले में गिरफ्तार किया गया था. इंद्राणी के पूर्व पति और मीडिया दिग्गज पीटर मुखर्जी को तीन महीने बाद गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में फिलहाल सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं.