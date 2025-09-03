विज्ञापन
इंद्राणी मुखर्जी के बेटों ने चुराए गहने और 7 करोड़ रुपये, बेटी ने कोर्ट को बताया

इंद्राणी मुखर्जी की छोटी बेटी विधि मुखर्जी ने दावा किया कि उनकी मां के पास अपना बचाव करने के लिए कोई पैसा नहीं बचा था, क्योंकि मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी के बेटों राहुल और राबिन ने उनके करोड़ों रुपये के पैतृक गहने और उनके खाते से 7 करोड़ रुपये की नकदी चुरा ली थी.

इंद्राणी की बेटी ने बयान दर्ज कराने से किया इनकार
  • शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी मुखर्जी की बेटी विधि ने कोर्ट में बयान देने से इनकार किया.
  • विधि मुखर्जी ने सीबीआई द्वारा दर्ज उनके बयान को जाली और मनगढ़ंत बताते हुए उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया.
  • विधि ने आरोप लगाया कि पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल और राबिन ने उनके गहने और सात करोड़ रुपये की नकदी चोरी की.
नई दिल्‍ली:

Sheena Bora Murders Case: शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी मुखर्जी की छोटी बेटी विधि मुखर्जी के कोर्ट में दिये गए बयान ने खलबली मचा दी है. विधि ने बताया कि उनके सौतेले भाइयों ने इंद्राणी मुखर्जी के गहने और करोड़ों रुपये चुरा लिये. इसके साथ ही विधि अपने बयान से भी पलट गईं और सीबीआई द्वारा दर्ज उनके बयान को फर्जी बता दिया. 

इंद्राणी मुखर्जी की ढाल बनीं विधि 

शीना बोरा हत्याकांड में अभियोजन पक्ष को झटका देते हुए मुख्य गवाह विधि मुखर्जी ने मंगलवार को अदालत में जांच एजेंसियों के समक्ष कोई बयान दर्ज कराने से इनकार कर दिया और कहा कि सीबीआई के आरोपपत्र में उनके बयान के रूप में संलग्न दस्तावेज ‘जाली और मनगढ़ंत' हैं. बता दें कि विधि, इंद्राणी मुखर्जी और उनके पूर्व पति संजीव खन्ना की बेटी है, जो दोनों एक दशक पुराने सनसनीखेज हत्याकांड में आरोपी हैं. शीना बोरा भी इंद्राणी मुखर्जी की बेटी थी. मंगलवार को विधि मुखर्जी विशेष सीबीआई न्यायाधीश जे पी दारेकर के समक्ष हत्या के मामले में गवाह के तौर पर पेश हुईं.

पीटर मुखर्जी के बेटों ने चुराए गहने और करोड़ों रुपये 

विधि मुखर्जी ने दावा किया कि उनकी मां के पास अपना बचाव करने के लिए कोई पैसा नहीं बचा था, क्योंकि मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी के बेटों राहुल और राबिन ने उनके करोड़ों रुपये के पैतृक गहने और उनके खाते से 7 करोड़ रुपये की नकदी चुरा ली थी. विधि ने कहा कि इस प्रकार, इस मामले में जमानत पर बाहर आई इंद्राणी मुखर्जी को झूठा फंसाने का उनका स्पष्ट मकसद था.

ये है शीना बोरा के मर्डर केस


शीना बोरा के मर्डर का खुलासा साल 2015 में तब हुआ था, जब इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवार श्यामवर राय ने इस गुनाह को कबूल किया था. पुलिस ने उसे किसी और जुर्म के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन उसने शीना बोरा की मौत का खुलासा कर सभी को चौंका दिया. इस मामले में ड्राइवर सरकारी गवाह बन गया था. इंद्राणी मुखर्जी और संजीव खन्ना को अगस्त 2015 में इस मामले में गिरफ्तार किया गया था. इंद्राणी के पूर्व पति और मीडिया दिग्गज पीटर मुखर्जी को तीन महीने बाद गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में फिलहाल सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं.

