कौन हैं काशी के राम जनम, जिन्होंने लगातार 2 मिनट 40 सेकंड तक बजाया शंख, मोदी-योगी भी हैरान

रामजनम योगी वाराणसी के चौबेपुर के रहने वाले हैं. अपनी साधना के बल पर उनको लंबे समय तक शंख बजाने में महारथ हासिल है. उनकी इस प्रतिभा को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है. हैरान करने वाली बात यह है कि रानजनम बिना सांस तोड़े आधे घंटे से ज्यादा समय तक भी शंखनाद कर सकते हैं. उनकी उम्र 63 साल है. जानकारी के मुताबिक, वह 8 साल की उम्र से अपने घर के बाहर बने हनुमान मंदिर में शंख बजा रहे हैं. धीरे-धीरे उन्होंने अपनी सांस पर कंट्रोल कर लिया. खास बात यह है कि शंख बजाते समय वह अपनी सांस को रोककर रखते हैं, वह लय को टूटने नहीं देते. बनारस में बड़े-बड़े धार्मिक आयोजनों से लेकर बड़ी हस्तियों के वाराणसी पहुंचने तक, रामजनम अलग-अलग मौकों पर लोगों को अपने शंखनाद का दीवाना बना चुके हैं.

#WATCH | Uttar Pradesh: Ramjanam Yogi blows conch at the Dashashwamedh Ghat in Varanasi in the presence of Prime Minister Narendra Modi, Uttar Pradesh Governor Anandiben Patel, Chief Minister Yogi Adityanath. pic.twitter.com/ZrafwVYS8W