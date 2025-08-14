कौन हैं पूजा पाल, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने दिखाया है बाहर का रास्ता

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने वाली विधायक पूजा पाल को सपा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है. पूजा पाल पिछले काफी समय से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थीं. इससे पहले राज्य सभा चुनाव में भी पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ मतदान किया था.सपा नेतृत्व उसी समय से उनसे नाराज था. ऐसे में सीएम आदित्यानाथ की तारीफ कर सपा को और नाराज कर दिया.

विधानसभा के 24 घंटे चले विशेष सत्र में पाल ने कहा था,''मैंने अपना पति खोया है, सब जानते हैं कि मेरे पति की हत्या कैसे हुई और किसने की. मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद करती हूं जिन्होंने मुझे न्याय दिलाया और मेरी बात तब सुनी जब किसी ने नहीं सुनी. मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाया और अपराधियों को दंड दिया.मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस जैसी नीतियां लाकर अतीक अहमद जैसे अपराधियों मिट्टी मिलाया है. आज पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री की ओर विश्वास से देखता है.मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने मिट्टी में मिलाने का काम किया.''

पति की हत्या के बाद आईं राजनीति में

दरअसल पूजा पाल के पति राजूपाल की जनवरी 2005 में इलाहाबाद (आज के प्रयागराज) में दिन-दहाड़े हत्या कर दी गई थी.दंबग छवि वाले राजू पाल कभी माफिया सरगना रहे अतीक अहमद के साथी हुआ करते थे. लेकिन बाद में वो उनसे अलग हो गए. साल 2002 का विधानसभा चुनाव राजू पाल ने इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से लड़ा था.उनके सामने थे अतीक अहमद. राजू यह चुनाव हार गए थे. साल 2004 का लोकसभा चुनाव अतीक ने फूलपुर सीट से लड़ा और जीता. इसके बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था.

अतीक के इस्तीफे के बाद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराया गया. वहां से समाजवादी पार्टी ने अतीक के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को टिकट दिया था. वहीं मायावती की बसपा ने राजू पाल को टिकट दिया. इस चुनाव में राजू पाल ने खालिद अजीम को चार हजार से अधिक वोटों से मात दे दी. यह वह सीट थी, जिस पर 1989 से अतीक का कब्जा था.

पति राजू पाल की 2005 में हुई हत्या के बाद पूजा पाल राजनीति में आई हैं.

अतीक अहमद के भाई को हराया

इस जीत से राजू पाल अतीक के निशाने पर आ गए. 25 जनवरी 2005 को प्रयागराज के नेहरू पार्क के पास कुछ हथियारबंद लोगों ने राजू पाल की हत्या कर दी थी. इस हमले में राजू पाल के अलावा दो और लोग भी मारे गए थे. इस हत्याकांड में राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने अतीक, मोहम्मद अशरफ समेत नौ लोगों को नामजद किया था. राजू पाल की मौत के बाद हुए इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराया गया. इसमें बसपा ने पूजा पाल को टिकट दिया, लेकिन वो खालिद अजीम से हार गईं. इसके बाद 2007 के विधानसभा चुनाव में पूजा पाल ने वहां से जीत दर्ज की. उन्होंने 2012 के चुनाव में अतीक अहमद को भी हरा दिया. लेकिन 2017 में वह बीजेपी के सिद्धार्थ नाथ सिंह से हार गईं. इसके बाद वो बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गईं. सपा ने 2022 के विधानसभा में पूजा पाल की सीट बदलकर चायल से टिकट दिया.वहां उन्होंने अपना दल (सोनेलाल) के नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल को हराकर जीत दर्ज की.

सपा विधायक पूजा पाल के बीजेपी के करीब जाने का निर्णायक मोड़ रहा 2023 को उमेश पाल हत्याकांड. उमेश पूजा के सगे भाई और राजू पाल हत्याकांड के चश्मदीद गवाह थे. उनकी 2023 में प्रयागराज में हत्या कर दी गई थी.

उमेश पाल हत्याकांड

साल 2023 में एक और बड़ा कांड हुआ. राजू पाल हत्‍याकांड में नई कड़ी तब जुड़ी जब इस कांड के गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई.इस हत्याकांड ने अतीक के खात्मे की दिशा में बड़ा काम किया. इस मामले की जांच के सिलसिले में पुलिस अतीक और उनके भाई को प्रयागराज लाई थी. इस दौरान 15 अप्रैल 2024 को दो लोगों अतीक और उनके भाई की काफी करीब से गोली मारकर हत्या कर दी.

पूजा पाल बहुत पहले से ही समाजवादी पार्टी से बगावत के मूड में थीं. उनकी बीजेपी से नजदीकी बढ़ती जा रही थी. इसका पता तब चला जब फरवरी 2024 में राज्य सभा की 10 सीटों के लिए चुनाव कराया गया. इस चुनाव में पूजा पाल समेत सपा के चार विधायकों ने पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ वोट किया.क्रास वोटिंग करने वालों में पूजा के अलावा अभय सिंह , राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडेय भी थे. इनमें से अभय सिंह , राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडेय को सपा ने अभी कुछ दिन पहले ही पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी से निष्कासित किया है. आज चौथी बागी पूजा पाल को भी सपा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया.

ये भी पढ़ें: मेरे पति के हत्यारे अतीक को... विधायक पूजा पाल ने की सीएम योगी की तारीफ, अखिलेश ने पार्टी से निकाला