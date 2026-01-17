कौन था पापा राव, 50 लाख का इनामी माओवादी कमांडर, सुरक्षाबलों ने एनकाउंटर में किया ढेर

छत्‍तीसगढ़ में दशकों से खौफ का दूसरा नाम बने हुए माओवादी कमांडर पापा राव मारा गया है. सूत्रों के मुताबिक, सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन के तहत बीजापुर में उसको ढेर कर दिया. पापा राव पर सरकार ने 50 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था. काफी समय से सुरक्षाबलों को पापा राव की तलाश थी. पिछले कुछ दिनों से सुरक्षाबलों का पूरा फोकस पापा राव को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर था. आखिरकार, सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल ही गई है.

नक्सल कमांडर पापा राव को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए सुरक्षाबलों ने हाल ही में एक बड़ा अभियान शुरू किया था. पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के बड़े माओवादी देवा बरसे ने हैदराबाद में सरेंडर किया था. इसके साथ ही 20 और माओवादियों ने भी अपने हथियार डाल दिए थे. इसके बाद पापा राव ही छत्‍तीसगढ़ माओवादियों के बड़े कमांडर बचे थे. अब पापा राव को भी एनकाउंटर में मार गिराया गया है.

कौन था नक्‍सली पापा राव?

छत्‍तीसगढ़ में पापा राव की पहचान एक खूंखार नक्सल कमांडर की थी, जिसने कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें काफी सुरक्षाबलों के जवान शहीद हुए. छत्‍तीसगढ़ के बीजापुर इलाके में पापा राव पिछले कई दशकों से आतंक का दूसरा नाम बने हुए थे. साल 2025 की 6 जनवरी को कुटरू-बेदरे रोड आईईडी ब्लास्ट में 8 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे, इस हमले में ड्राइवर का ड्राइवर भी मारा गया था. इस ब्लास्ट का मास्‍टर माइंड पापा राव ही था. इसके बाद से सुरक्षा बलों का फोकस पापा राव को किसी भी तरह पकड़ने पर था. इसके बाद सरकार ने पापा राव पर 50 लाख रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया था.

पापा राव की पत्‍नी उर्मिला भी नक्‍सली थी, जो गुरिल्ला आर्मी बटालियन की सदस्‍य थी. पिछले साल नवंबर में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षाकर्मियों के साथ मुठभेड़ में पापा राव की पत्नी उर्मिला मारी गई थी. उर्मिला माओवादियों की पीएलजीए (पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी) बटालियन के लिए रसद आपूर्ति की मुख्य संचालक थी. आठ लाख रुपये की इनामी उर्मिला अपने पति माओवादी कैडर पापाराव के साथ एक्टिव थी. दोनों लंबे समय से क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों को संचालित कर रहे थे. उर्मिला पामेड़ एरिया कमेटी में सचिव के पद पर सक्रिय थी, जो माओवादी संगठन की सबसे हिंसक एरिया कमेटियों में से एक मानी जाती है. हाल के वर्षों में आम ग्रामीणों की हत्या की सर्वाधिक घटनाएं इसी एरिया कमेटी के अंतर्गत हुई हैं तथा उर्मिला इस कमेटी की सचिव होने के साथ-साथ संगठन की राजनीतिक शाखा में भी सक्रिय रही.

