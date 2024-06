खीर भवानी मेले में भाईचारे और प्यार का पैगाम लेकर पहुंची इल्तिजा मुफ्ती, जानिए उनसे जुड़ी खास बातें

जम्मू-कश्मीर के गंदेबाल में खीर भवानी मेले का आयोजन हो रहा है. ये मेला हर साल खीर भवानी मंदिर में होता है .इस मौके पर खास पूजा का आयोजन किया जाता है. घाटी में होने वाले इस मेल में देशभर में रहने वाले कश्मीरी पंडित शिरकत करते हैं. इस मेले में पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती भी पहुंची हैं. खीर भवानी मेले पर पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि मैं आज यहां प्रेम और मानवता का पैगाम लेकर आई हूं. कश्मीरियत का मतलब है सभी का एक साथ शांतिपूर्वक रहना. मैं यहां राजनीति करने नहीं आई हूं और बहुत बड़ा शुभ दिन है. इसलिए मैं खुद अपने पंडितों भाई-बहनों को बधाई देना चाहती थी.

#WATCH | Ganderbal, J&K: On Kheer Bhawani Mela, PDP leader Iltija Mufti says, "I have come here with a message of love and humanity today. Kashmiriyat is everybody coexisting together peacefully." pic.twitter.com/fDs8pH3xEj