विज्ञापन
विशेष लिंक

T20 World Cup 2026: बहुत शोर है NRR का! जानें क्या है नेट रन-रेट का फॉर्मूला, कैसे करता है काम, कहां नहीं होता इस्तेमाल

Net Run Rate, T20 World Cup 2026: टीम इंडिया की 76 रन से हार के बाद नेट रन-रेट एकदम से ही बहुत बड़ा हीरो बन गया है! जानिए कि क्या है वजह? और यह गुत्थी क्या है?

Read Time: 3 mins
Share
T20 World Cup 2026: बहुत शोर है NRR का! जानें क्या है नेट रन-रेट का फॉर्मूला, कैसे करता है काम, कहां नहीं होता इस्तेमाल
T20 World Cup 2026:

कभी-कभी कोई वस्तु कोने में पड़ी होती है. और फिर जब उसका समय आता है, तो वह एकदम से ही सम्मान और चर्चा का विषय बन जाती है! और कुछ ऐसा ही खेले जा रहे T20 World Cup 2026 में NRR यानी नेट रन-रेट के मामले में है. दक्षिण अफ्रीका ने रविवार को वर्ल्ड कप के सुपर-8 राउंड के पहले ही मैच में 76 रन से क्या धोया, नेट रन-रेट एकदम से हीरो बन गया! वजह यह है कि अगर खुदा न खास्ता भारत के साथ अगले मैच में जिंबाब्वे (Ind vs Zim) या राउंड में विंडीज के खिलाफ आखिरी मैच (India vs West Indies) में कुछ गलत होता है, तो फिर नेट रन टीम इंडिया के सेमीफाइनलिस्ट बनने या न बनने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है. चलिए आपके मन में नेट रन-रेट को लेकर कई सवाल चल रहे होंगे. चलिए बारी-बारी से सभी के बारे में जान लीजिए:-

NRR इस्तेमाल करने का मकसद

इससे यह जाना जाता है कि किसी टीम के सबसे तेज रन बनाने और सबसे तेज रन गेंदबाजी के दौरान खाने के बीच का अंतर क्या है. इसके तहत कुल बने रनों को कुल ओपनरों से भाग दिया जाता है, तो बॉलिंग के दौरान कुल दिए रनों को कुल ओवरों की संख्या से भाग दिया जाता है. ओवरो में वास्तव में कुल सामना की गईं/फेंकी गई गेंदों इस्तेमाल किया जाता है. (उदाहरण के तौरान पर 19.3 ओवर=19.5). फॉमूले के लिए आप नीचे के ग्राफिक्स पर नजर डालें.

Latest and Breaking News on NDTV

कुछ ऐसे होती है NRR की गणना 

0.1 ओवर= 1/6=0.166

0.2 ओवर= 2/6= 0.333

0.3 ओवर= 3/6= 0.500

0.4 ओवर= 4/6= 0.666

0.5 ओवर= 5/6= 0.833


भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच का उदाहरण

   
टीम                     रन      ओवर       NRR के लिए ओवर       रन-रेट

दक्षिण अफ्रीका     187      20            20                          187/20=9.35

भारत                      111       18.5              20                               111/20=5.55


भारत के लिए NRR:  5.55-9.35 = -3.800
 

इन हालात में नहीं होता NRR का इस्तेमाल

-सुपर ओवर: सुपर ओवर में बनाए गए रनों में  NRR यानी नेट रन-रेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. 

-DLS पद्धति:  यदि बारिश के कारण मैच छोटा हो जाता है, तो "टीम 1" (जो पहले बल्लेबाज़ी करती है) को "टीम 2" के संशोधित लक्ष्य से एक रन कम, उतने ही ओवरों में क्रेडिट किया जाता है जितने ओवर टीम 2 को दिए गए हों.

-रद्द मैच:  यदि कोई मैच "नो रिज़ल्ट" (वॉशआउट) हो जाता है, तो उस मुकाबले में NRR का इस्तेमाल नहीं किया जाता.

यह भी पढ़ें: T20 World Cup 2026: 'प्रबंधन को तुरंत इसके निदान की जरूरत', मांजरेकर ने बताईं 3 बड़ी खामियां

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, South Africa, Zimbabwe, West Indies, T20 World Cup 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now