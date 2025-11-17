दिल्ली ब्लास्ट के लिए आतंकियों को कितने पैसे दिए, NDTV का बड़ा खुलासा

दिल्ली के लाल किला मेट्रो के गेट नंबर एक के पास हुए बम ब्लास्ट मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है. सुरक्षा एजेंसियों की जांच में पता चला है कि ब्लास्ट की साजिश के लिए 20 लाख रुपये गिरफ्तार लेडी डॉक्टर शाहीन के जरिए ही मॉड्यूल को दिए गए थे.

गौरतलब है कि दिल्ली में इस ब्लास्ट को सुरक्षा एजेंसियां आत्मघाती हमला मान रही है. दिल्ली के लाल किला के करीब i20 कार के से आतंकवादी उमर मोहम्मद से धमाका किया था. इस धमाके में 13 लोग मारे गए थे.

एजेंसियों की अब तक की जांच में यह बात पुख्ता हो गई है कि दिल्ली ब्लास्ट की साजिश के लिए 20 लाख रुपए गिरफ्तार लेडी डॉक्टर शाहीन के जरिए ही मॉड्यूल को दिए गए थे. जांच में खुलासा हो रहा है कि आतंकी शाहीन इस हमले के लिए कई तरह की मदद की है.

उमर पर भी बड़ा खुलासा

इसके अलावा जैश के आतंकी उमर मोहम्मद पर भी बड़ा खुलासा हुआ है. सुरक्षा एजेंसियों के पुख्ता सूत्रों ने NDTV बताया है कि जैश का आतंकी उमर मोहम्मद एक (शू बॉम्बर) हो सकता है. सुरक्षा एजेंसियों को ब्लास्ट स्पॉट से उमर मोहम्मद की i20 कार में ड्राइविंग सीट के नीचे के राइट फ्रंट टायर से एक जूता बरामद हुआ है.

इस जूते में एक मैटल नुमा Substance मिला है, जिससे ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है ऐसा अब तक की जांच में लग रहा है. TATP के ट्रेसेस ब्लास्ट स्पॉट पर टायर और शूज से भी बरामद किए गए हैं. जैश के आतंकियों ने भारी तादात में TATP इक्क्ठा कर रखा हुआ था, बड़े धमाके की प्लानिंग के लिए इस बात की भी तस्दीक हुई है.

अमोनियम नाईटेट के साथ TATP एक्सपोजिसव का भी इस्तेमाल किया गया है. लाल किला ब्लास्ट में इस बात की भी पुष्टि हो गई है.

2001 में सामने आया था 'शू बॉम्बर' पैटर्न

बता दें कि दिसंबर 2001 में पेरिस से मियामी जा रही अमेरिका एयरलाइंस की फ्लाइट में रिचर्ड रीड नाम के एक शू बॉम्बर ने अपने जूतों में खतरनाक विस्फोटक TATP से धमाका करने की असफल कोशिश की थी. ठीक वही पैटर्न पर उमर मोहम्मद ने एक शू बॉम्बर बनकर इस ब्लास्ट को अंजाम दिया होगा. अब तक की तफ्तीश में यह सबूत मिले हैं.

