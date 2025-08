अंधा, चिड़चिड़ा, बदमिजाज... ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था पर किए गलत दावे तो देवेगौड़ा ने लगा दी क्लास

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान करते हुए उसकी अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी की थी. ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई कहा था. जिसे लेकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ट्रंप पर हमलावर (HD Devegoda On Donald Trump) हैं. उन्होंने एक्स पर एक चिट्ठी शेयर कर गलत दावे करने वाले ट्रंप को खूब खरी खोटी सुनाईं. उन्होंने कहा कि अपना व्यवसाय बड़ी गरिमा, ईमानदारी और मानवता के साथ करने वाला भारत का एक छोटा व्यापारी और एक गरीब किसान भी ट्रंप को कई सबक सिखा सकता है.

“Even a small trader and a poor farmer in India, who conducts his business with great dignity, integrity and humanity, can teach many lessons to Mr. Trump.” Read my full statement on the US President's recent comments on India. @narendramodi @PMOIndia @PiyushGoyal @AmitShah pic.twitter.com/CiibX0l5F8