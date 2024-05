पैसेंजर ने ड्राइवर से AC ऑन करने कहा तो भड़क गया, वीडियो देख हैरान हो जाएंगे

आजकल हम ऑनलाइन एप के जरिए कुछ भी बुक कर सकते हैं. घर का सामान हो, फूड हो, मेडिसीन हो या फिर कैब, बस एक क्लिक में हम आसानी से घर बैठे बुक कर लेते हैं. कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है. ममला बेंगलुरु का है. एक पैसेंजर कैब बुक करते हैं. जब वो कैब में बैठते हैं तो ड्राइवर से एसी चलाने को कहती है, मगर ड्राइलर को गुस्सा आ जाता है. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हुआ है.

क्या है पूरा मामला?

बेंगलुरु के डॉ. अथर्व द्वार ने एक कैब बुक की. यात्रा के दौरान उन्होंने ड्राइवर से एसी चलाने को कहा. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि, 'इस मामले में सब अपनी ओपीनियन बना रहे हैं, तो बता दूं कि पहला सोलह सेकंड का वीडियो है, जिसमें नजर आ रहा है कि उसके दोस्त की इंडिका में मैंने बैठने से इंकार कर दिया, जो गंदी भी थी और उसमें एसी भी नहीं था. इसके बाद मैं उसकी गाड़ी में बैठा. वो पहले मुझसे हिंदी में बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने एसी चलाने के लिए कहा, वो नाराज हो गया.' अगले वीडियो में देख सकते हैं कि, ड्राइवर ने अचानक कन्नड़ में बात करनी शुरू कर दी और कहा कि उसे न अंग्रेजी आती है न हिंदी. इतना ही नहीं उसने पैसेंजर को भी कहा कि, कर्नाटक में हो तो कन्नड़ में बात करनी पड़ेगी.

देखें वीडियो

Since everyone is forming an opinion let me share the context here- 16sec video is 1st followed by the other video. I denied to sit in his friend's Indica as it didn't have AC and was filthy. Then I sat in his car n he talked to me in Hindi only. pic.twitter.com/CeNhOuN5J0