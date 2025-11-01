विज्ञापन
विशेष लिंक

मनोज तिवारी के सुरों से भरे कड़वे बोल, PK, राहुल और तेजस्वी के लिए सुनाया ये पॉलिटिकल गाना, VIDEO देखे

एनडीटीवी पावर प्ले में मनोज तिवारी ने राहुल गांधी के लिए गाना गाया और कहा कि वह विचारों का आतंक फैलाते हैं. यही नहीं वह खेसारी लाल यादव पर गीत गुनगुनाते दिखेय

Read Time: 2 mins
Share
मनोज तिवारी के सुरों से भरे कड़वे बोल, PK, राहुल और तेजस्वी के लिए सुनाया ये पॉलिटिकल गाना, VIDEO देखे

NDTV PowerPlay के मंच पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी पहुंचे तो उनका अंदाज कुछ अलग था. उन्होंने इस मंच पर राजनीति पर अपने विचार रखे वो भी सुरों की सरगम के साथ, हालांकि ये सुर मधुर बिल्कुल नहीं थे, बल्कि कटाक्ष से भरे हुए थे. साफ था बिहार का चुनावी मूड उनकी बातचीत में साफ झलक रहा था, लेकिन वह खेसारी के खिलाफ कुछ नहीं बोले. उन्होंने राहुल गांधी, प्रशांत किशोर पर तंज से भरा गीत सुनाया. वहीं इसके साथ ही वह नीतीश कुमार की अगुवाई में NDA सरकार के कामकाज की तारीफ भी करते दिखे. मनोज तिवारी ने नीतीश कुमार के लिए अपना सुपहिट गाना भी सुनाया... जिया हो बिहार का लाला...

तेजस्वी यादव के लिए मनोज तिवारी ने गाया... पहले अपने भाई को संभालो,अपने घर को संभालो फिर बिहार की बात करना.  छठ माई को मत दुत्कारों ... बिहार में कैसे बात करना....

मनोज तिवारी ने राहुल गांधी के लिए गाया कि ना जाने कैसे जोड़ घटाव का अंक फैला रहे हैं, अब भारत में विचारों का आतंक फैला रहे हैं. कहते हैं केरोसिन बिछा हुआ, बस माचिस की जरूरत है, जानें क्यों ये भारत के भविष्य को जला रहे हैं, ये विचारों का आतंक फैला रहे हैं... 

वहीं मनोज तिवारी ने प्रशांत किशोर को लेकर भी गाना गाया. उन्होंने गाया कि 'पैसा मिला तो कुछ भी कह देंगे आपसे...भाड़े के आदमी हैं चल देंगे जिधर'- मनोज तिवारी ने प्रशांत किशोर पर सुनाया ये गीत...

खेसारी लाल  यादव के लिए खुश रहो ये दुआ है हमारी.... हम कुछ गलत नहीं बोलेंगे खेसारी...

मनोज तिवारी ने एनडीटीवी पावर प्ले में कहा कि वो बिहार का दुश्मन ही होगा जो कहेगा कि बिहार का विकास नहीं है. मैं उस बिहार का रहने वाला हूं जहां पहले ये कोई नहीं सोचता था कि मखाने का व्यापार हो सकता है. आज बिहार में 3-3 एयरपोर्ट हैं. तेजस्वी पर मनोज तिवार ने गीत गाकर कहा कि जो अपने घर को नहीं संभाल सकता वो बिहार को कैसे संभालेगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Manoj Tiwari, NDTV Powerplay, Bihar Elections 2024
Get App for Better Experience
Install Now