"मेरी गलती क्या है?" सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी के आने से पहले बीजेपी सांसद से पूछा

'राष्ट्रपत्नी' विवाद : जब सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी से कहा, "Don't talk to me..."

रमा देवी ने मीडिया को बताया कि जब सोनिया गांधी ने उनसे पूछा कि उनकी गलती क्या है, तो "मैंने जवाब दिया कि उनकी गलती अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में कांग्रेस के नेता के रूप में चुनने की है. सूत्रों के मुताबिक- इसी बातचीत के बीच स्मृति ईरानी पहुंची और सोनिया गांधी से कहा, "Maam, May I help You... आपका नाम मैंने लिया था..." तब सोनिया गांधी ने उनसे कहा, "Don't talk to me..." बता दें कि सदन में स्मृति ईरानी उनमें सबसे प्रमुख थीं, जो सोनिया गांधी माफी मांगो के नारे लगा रही थीं.

पहले तो सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी को इग्नोर किया, लेकिन फिर उन्हें पीछे की ओर इशारा करते हुए गुस्से में स्मृति ईरानी से बोलते हुए देखा गया कि 'मुझसे बात मत करो'. एनसीपी की सुप्रिया सुले और तृणमूल कांग्रेस की अपरूपा पोद्दार को सोनिया गांधी को ट्रेजरी बेंच से दूर ले जाते हुए देखा गया क्योंकि बीजेपी के सदस्य रमा देवी और उनके आसपास जमा हो गए थे.

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी को पता है कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया जाता है. उन्होंने कहा कि इसलिए मैं समझती हूं कि उनके मुंह से गलती से यह शब्द नहीं निकला है. यह जानबूझकर किया गया अपमान है. वह आदिवासी पृष्ठभूमि से आती हैं. देश के एक पिछड़े इलाके से ताल्लुक रखती हैं. विधायक, और मंत्री के रूप में उन्होंने सफलतापूर्वक काम किया है ओर वह एक बहुत ही अच्छी राज्यपाल भी रही हैं. अब राष्ट्रपति के रूप में उनके चयन पर पूरा देश जश्न मना रहा है. ऐसे समय में लोकसभा में कांग्रेस के नेता ने उन्हें 'राष्ट्रपत्नी' कहकर देश की राष्ट्रपति का अपमान किया है. यह अस्वीकार्य है.''उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी खुद एक महिला हैं और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए.