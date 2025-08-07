विज्ञापन

ना अनुपमा, ना ही जेठालाल..., ये है टीवी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस, प्रति एपिसोड चार्ज करती है 14 लाख रुपए

टीवी जगत के सितारे भी फीस वसूलने में फिल्मी सितारों से कम नहीं हैं. टीवी इंडस्ट्री भी विस्तार करती जा रही है. फैमिली, ड्रामा, कॉमेडी शो से लेकर रियलिटी शो के कलाकार अब मोटी फीस ले रहे हैं. टीवी एक्टर एक एपिसोड के लाखों रुपये चार्ज कर रहे हैं.

ये है टीवी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस
टीवी जगत के सितारे भी फीस वसूलने में फिल्मी सितारों से कम नहीं हैं. टीवी इंडस्ट्री भी विस्तार करती जा रही है. फैमिली, ड्रामा, कॉमेडी शो से लेकर रियलिटी शो के कलाकार अब मोटी फीस ले रहे हैं. टीवी एक्टर एक एपिसोड के लाखों रुपये चार्ज कर रहे हैं और अगर शो हिट हुआ तो छोटे पर्दे के कलाकारों का करोड़ों का हिसाब बैठ जाता है. कुछ टीवी एक्टर्स हैं, जो सबसे ज्यादा फीस लेने के लिए मशहूर हैं. इसमें टीवी के पॉपुलर सीरियल अनुपमा फेम रुपाली गांगुली और तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का रोल करने वाले एक्टर दिलीप जोशी का नाम शामिल है और अब यह पुरानी टीवी अदाकारा ने इन दोनों हाईएस्ट पेड एक्टर्स को फीस लेने में पीछे छोड़ दिया है.

स्मृति ईरानी की प्रति एपिसोड फीस

आपको बता दें, टीवी का हाईएस्ट पेड कलाकार कोई पुरुष नहीं बल्कि महिला है. अब स्मृति ईरानी भारत की हाईएस्ट पेड टीवी एक्टर बन गई हैं. हाल ही में शुरू हुए क्योंकि सास भी कभी बहु थी 2 के एक एपिसोड के लिए वह 14 लाख रुपये चार्ज कर रही हैं. शो में वह पॉपुलर तुलसी विरानी के रोल में एक बार फिर दिखाई दे रही हैं. आपको बता दें, साल 2000 में इस शो के पहले सीजन में स्मृति को प्रति एपिसोड 1800 रुपये फीस मिल रही थी और धीरे-धीरे उनकी सैलरी प्रति एपिसोड 8 हजार रुपये बड़ी. इसके बाद 35 हजार और फिर 50 हजार रुपये तक बढ़ी.

इतने करोड़ कमाएंगी स्मृति ईरानी
माना जा रहा है कि क्योंकि... सीजन 2 के 150 एपिसोड कंफर्म है और इस हिसाब से स्मृति ईरानी इस शो में काम करके 21 करोड़ रुपये कमाकर घर ले जाने वाली हैं. वहीं, बाकी हाईएस्ट पेड टीवी कलाकारों की बात करें तो रूपाली गांगुली 3 लाख रुपये, दिलीप जोशी 1.5 लाख रुपये प्रति एपिसोड चार्ज कर रहे हैं. इसके अलावा टीवी पर बतौर होस्ट काम करने वाले अमिताभ बच्चन, सलमान खान और कपिल शर्मा की फीस स्मृति ईरानी के मुकाबले बहुत ज्यादा है.

