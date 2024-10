फर्जी फोन कॉल्स से निपटने के लिए क्या कर रहा दूरसंचार विभाग? आगरा की शिक्षिका मामले में की कार्रवाई

Digital Arrest Case: उत्तर प्रदेश के आगरा में डिजिटल अरेस्ट के मामले पर दूरसंचार विभाग भी हरकत में आया है. दरअसल, आगरा की एक सरकारी स्कूल की टीचर की साइबर ठगों की धमकी से मौत हो गई. साइबर ठगों ने महिला को वॉट्सऐप कॉल करके बेटी के सेक्स रैकेट में पकड़े जाने की धमकी दी थी. उसे छोड़ने के लिए महिला को एक नंबर पर 15 मिनट के अंदर एक लाख रुपये ट्रांसफर करने को कहा गया था. बेटी के बारे में ऐसी खबर सुनते ही महिला को सदमा लग गया. हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई.

With regard to the unfortunate incident of a fraud call in Agra, the WhatsApp account of the fraudulent mobile number has been disengaged. The call was made via WhatsApp.



It is our earnest request to citizens, in case a message/call is suspected fraudulent, it should be…