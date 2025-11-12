सोमवार को दिल्ली में लाल किला के करीब हुए कार ब्‍लास्‍ट के बाद बुधवार को एक बार फिर से उस समय हलचल मच गई जब एक लाल इकोस्‍पोर्ट कार के लापता होने की खबरें आईं. दिल्‍ली पुलिस ने अपनी पांच टीमों के साथ सैंकड़ों जवानों को इसकी तलाश में झोंक दिया. दिल्‍ली से लेकर यूपी और हरियाणा तक अलर्ट हो गया है और हर नाके पर इसकी तलाश की गई. खैर, शाम होते-होते यह लाल कार हरियाणा के फरीदाबाद के खंदावली गांव में मिल गई. वहीं अब इस कार को लेकर कुछ और जानकारियां भी सामने आ रही हैं.

पिछली सीट पर कौन था

i20 के बाद बुधवार को लाल इकोस्‍पोर्ट के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया. डीएल10सीके0458 नंबर प्लेट वाली यह कार हरियाणा के खंडावली गांव के एक फार्महाउस में लावारिस हालत में मिली. सूत्रों के अनुसार, एक युवक पिछली सीट पर सोता हुआ दिखाई दिया और उसे जांच एजेंसियों के एक वाहन में ले जाया गया. इस इकोस्‍पोर्ट के बारे में एक शख्‍स ने कुछ और जानकारियां भी दीं. यह शख्‍स उसी फार्महाउस के करीब रहता है, जहां पर कार बरामद हुई.

एक शख्‍स को ले गईं एजेंसियां

इसने बताया, 'मेरा नाम कमालुद्दीन है, यह वहीद का प्‍लॉट है और उसके बच्‍चे बोरिंग का काम करते हैं. मुझे ज्‍यादा पता नहीं है लेकिन वहीद के बच्‍चों ने बताया कि उनका कोई रिश्‍तेदार खड़ा कर गया है. यह मुझे नहीं मालूम कि कहां का रहने वाला है. मंगलवार रात को खड़ी करके गए थे और कह गए थे मैं 1-2 दिन में आकर ले जाऊंगा.' फरीदाबाद के खंदावली गांव में जांच एजेंसी जहां से लाल रंग की एक कार बरामद हुई है एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में ले गई.

फर्जी पते पर थी कार

सूत्रों के अनुसार जांच में यह खुलासा होने के बाद अलर्ट जारी किया गया कि विस्फोट में जिस हुंडई आई20 से संदिग्‍ध जुड़े थे, उनके पास एक और लाल रंग की कार भी थी. जिस लाल रंग की इको स्पोर्ट्स गाड़ी के नाम से अलर्ट जारी हुआ, वो भी उमर उन नबी उर्फ उमर मोहम्मद ने फर्जी पते पर खरीदी थी. जांच के दौरान पता चला है कि उमर ने लाल रंग की ईको स्पोर्ट्स कार दिल्ली में एक फर्जी पाते के आधार पर खरीदी है. कार राजौरी गार्डेन आरटीओ से रजिस्टर्ड है और इसमें पता सीलमपुर का है. मंगलवार को दिल्ली पुलिस की एक टीम इस पते पर गई थी. लेकिन पता चला कि गाड़ी खरीदते समय. फर्जी पता दिया गया था