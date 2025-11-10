केजरीवाल, आप और कांग्रेस ने दिल्ली में लाल किले के पास कार में धमाके पर क्या कहा?

- अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "लाल किले के पास हुए धमाके की खबर बेहद चिंताजनक है."
दिल्ली में लाल किला के पास कार में हुए धमाके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर कहा कि सुरक्षा को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले के पास कार में हुए विस्फोट में मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की. उन्होंने लिखा, "आज शाम दिल्ली में हुए विस्फोट में अपनों को खोने वालों के प्रति संवेदना. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. इस विस्फोट में प्रभावित लोगों की सहायता अधिकारी कर रहे हैं. गृह मंत्री अमित शाह जी और अन्य अधिकारियों के साथ मैंने स्थिति की समीक्षा की."
Condolences to those who have lost their loved ones in the blast in Delhi earlier this evening. May the injured recover at the earliest. Those affected are being assisted by authorities. Reviewed the situation with Home Minister Amit Shah Ji and other officials.@AmitShah— Narendra Modi (@narendramodi) November 10, 2025
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "आज शाम लगभग 7 बजे, दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर एक हुंडई I20 कार में विस्फोट हुआ. इस विस्फोट में कुछ पैदल यात्री घायल हो गए और कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कुछ लोगों की जान चली गई है. विस्फोट की सूचना मिलने के 10 मिनट के भीतर, दिल्ली क्राइम ब्रांच और दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गईं. एनएसजी और एनआईए की टीमों ने एफएसएल के साथ मिलकर गहन जांच शुरू कर दी है. आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच के आदेश दिए गए हैं. दिल्ली पुलिस कमिश्नर और स्पेशल ब्रांच इनचार्ज से भी मेरी बात हुई है. दिल्ली पुलिस कमिश्नर और स्पेशल ब्रांच इनचार्ज मौका-ए-वारदात पर मौजूद हैं. हम सभी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए गहन जांच करेंगे. सभी विकल्पों की तुरंत जांच की जाएगी और इसके नतीजे हम जनता के सामने रखेंगे. मैं जल्द ही घटनास्थल पर जा रहा हूं और अस्पताल भी जाऊंगा."
वहीं कांग्रेस ने अपने एक ट्वीट में दिल्लीवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है. कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्वीट में घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना भी की.
दिल्ली में लाल किले के पास बम धमाके में कुछ लोगों के हताहत होने का समाचार मिल रहा है।— Delhi Congress (@INCDelhi) November 10, 2025
हम दिल्लीवासियों से शांति बनाये रखने और प्रशासन से सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील करते हैं।
ईश्वर से सभी के सकुशल होने और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की प्रार्थना है।… pic.twitter.com/HxYPDlcPu9
अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "लाल किले के पास हुए धमाके की खबर बेहद चिंताजनक है. बताया जा रहा है कि इसमें कुछ लोगों की जान भी गई है, ये बेहद दुखद है. पुलिस और सरकार को तुरंत इसकी जांच करनी चाहिए कि ये धमाका कैसे हुआ और क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है. दिल्ली की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती."
लाल किले के पास हुए धमाके की खबर बेहद चिंताजनक है। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ लोगों की जान भी गई है, ये बेहद दुखद है।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 10, 2025
पुलिस और सरकार को तुरंत इसकी जांच करनी चाहिए कि ये धमाका कैसे हुआ और क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं… https://t.co/LWFm0HoDKK
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने ट्वीट किया, "लाल किले के पास हुए धमाके की खबर बेहद चिंताजनक है. घटना की पूरी जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए और दोषियों पर सख़्त कार्रवाई हो सके. दिल्ली की जनता की सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है."
मनीष सिसोदिया ने कहा, "दिल्ली में हुए विस्फोट की खबर बेहद चिंताजनक है. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. प्रार्थना है कि दिल्ली और देश के सभी नागरिक सुरक्षित रहें. ऐसे समय में शांति और संयम बनाए रखना ही सबसे बड़ी ताकत है. आतंक और भय का जवाब हमारी एकजुटता से ही दिया जा सकता है."
दिल्ली में हुए विस्फोट की खबर बेहद चिंताजनक है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।— Manish Sisodia (@msisodia) November 10, 2025
प्रार्थना है कि दिल्ली और देश के सभी नागरिक सुरक्षित रहें।
ऐसे समय में शांति और संयम बनाए रखना ही सबसे बड़ी ताकत है- आतंक और भय का जवाब हमारी एकजुटता से ही दिया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, "दिल्ली ब्लास्ट एक बेहद दुखद और गंभीर घटना है. इसकी हर पहलू से जांच की जाए. इस ब्लास्ट से देश की राजधानी में जो भय व्याप्त हुआ है, उससे जनता को उबारने के लिए तुरंत सुरक्षा प्रबंध किये जाएं. मृतकों के प्रति गहरी संवेदना. सभी घायलों का अच्छे से अच्छा इलाज सुनिश्चित किया जाए."
दिल्ली में लाल किले के पास पार्किंग में खड़ी एक कार में सोमवार की शाम जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिससे आसपास मौजूद कई वाहनों में आग लग गई और कई की खिड़कियों के शीशे टूट गए. सूत्रों के मुताबिक इस विस्फोट में कई लोगों की मौत हो गई है जबकि बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की खबर भी है.
