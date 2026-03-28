मुर्शिदाबाद में राम नवमी जुलूस तनाव, जंगीपुर में 30 गिरफ्तार; ममता ने ECI को ठहराया जिम्मेदार

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर इलाके में राम नवमी जुलूस को लेकर अचानक तनाव बढ़ गया, जो देखते ही देखते हिंसा में बदल गया. हालात इतने बिगड़ गए कि कुछ समय के लिए पूरा इलाका युद्धक्षेत्र जैसा नजर आने लगा. झड़पों में कई लोग घायल हुए, जिन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि प्रशासन की त्वरित कार्रवाई के चलते स्थिति को जल्द ही नियंत्रित कर लिया गया.

पुलिस और सीएपीएफ की संयुक्त कार्रवाई

घटना के बाद राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने मिलकर मोर्चा संभाला. संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त और रूट मार्च किया गया, जिससे लोगों में भरोसा बहाल हुआ. अधिकारियों के अनुसार समय पर हस्तक्षेप और रातभर निगरानी के कारण शनिवार सुबह से स्थिति सामान्य होने लगी और बाजार भी खुल गए.

30 लोगों की गिरफ्तारी, कई एफआईआर दर्ज

हिंसा के मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए शुक्रवार शाम से शनिवार दोपहर तक 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. इसके अलावा अन्य आरोपियों की तलाश के लिए लगातार छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस ने इस मामले में कई एफआईआर भी दर्ज की हैं और जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है.

इलाके में निषेधाज्ञा लागू, भीड़ जुटने पर रोक

स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में रखने के लिए प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है. निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई है. एहतियात के तौर पर सुरक्षा बल अभी भी इलाके में तैनात हैं और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है.

चुनाव आयोग और राज्य सरकार आमने-सामने

इस घटना के बाद राजनीति भी तेज हो गई है. भारत निर्वाचन आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट मांगी है. वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि अनुभवी पुलिस अधिकारियों के तबादलों के कारण हालात बिगड़े. उन्होंने यह भी कहा कि अगर पुराने अधिकारी मौजूद होते तो तनाव इतना नहीं बढ़ता.

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