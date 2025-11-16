विज्ञापन
विशेष लिंक

'राजभवन में बांट रहे हथियार', TMC के आरोप के बाद गवर्नर ने खोले घर के दरवाजे, कहा-माफी मांगो या केस होगा

राजभवन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कल्याण बनर्जी के सार्वजनिक रूप से लगाए गए आरोप झूठे हैं, तो वे बिना शर्त माफी मांगें. राजभवन झूठे आरोपों को लेकर तृणमूल सांसद के खिलाफ कार्रवाई के लिए लोकसभा सचिवालय से संपर्क कर सकता है.

Read Time: 2 mins
Share
'राजभवन में बांट रहे हथियार', TMC के आरोप के बाद गवर्नर ने खोले घर के दरवाजे, कहा-माफी मांगो या केस होगा
राजभवन में हथियार और गोला-बारूद बांटे जा रहे हैं: टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी
  • पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी के आरोपों को भड़काऊ और गैर-जिम्मेदाराना बताया है
  • सांसद कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया था कि राजभवन में हथियार और गोला-बारूद बांटे जा रहे हैं.
  • राजभवन ने कहा है कि अगर सांसद के आरोप झूठे साबित होते हैं तो उन्हें बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
कोलकाता:

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के आरोपों पर जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि सांसद की ओर से लगाए गए आरोप बेहद भड़काऊ, विस्फोटक और बेहद गैर-जिम्मेदाराना हैं. राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, "मैंने राजभवन को सार्वजनिक जांच के लिए खोलने का फैसला किया. सुबह 5 बजे से ही नागरिक समाज के प्रतिनिधि और मीडिया राजभवन का दौरा कर रहे हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि क्या यहां हथियारों और गोला-बारूद का कोई जखीरा है, जैसा कि सांसद ने झूठा दावा किया है."

कल्याण बनर्जी ने क्या लगाए थे आरोप?

गौरतलब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाए थे कि राजभवन में हथियार और गोला-बारूद बांटे जा रहे हैं. उन्होंने कहा था, "राज्यपाल भाजपा के 'अपराधियों' को पनाह दे रहे हैं." कल्याण बनर्जी ने कहा, "पहले राज्यपाल से कहिए कि उन्हें भाजपा के सभी अपराधियों को राजभवन में नहीं रखना चाहिए. राजभवन में बैठकर, वह अपराधियों को रख रहे हैं और उनमें से प्रत्येक को बंदूक और बम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जाओ और तृणमूल कार्यकर्ताओं को मार डालो. पहले यह सब बंद करो."

सांसद कल्याण बनर्जी के आरोपों के बाद राजभवन ने हथियारों और गोला-बारूद के निरीक्षण और सत्यापन के लिए कल्याण बनर्जी, नागरिक समाज के सदस्यों और पत्रकारों के लिए रविवार सुबह से परिसर को खुला रखा. राजभवन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कल्याण बनर्जी के सार्वजनिक रूप से लगाए गए आरोप झूठे हैं, तो वे बिना शर्त माफी मांगें.

राज्यपाल कार्यालय ने सवाल उठाया कि जब कोलकाता पुलिस राजभवन की सुरक्षा कर रही है, तो उसके परिसर में हथियार और गोला-बारूद कैसे जमा हो सकते हैं? राजभवन झूठे आरोपों को लेकर तृणमूल सांसद के खिलाफ कार्रवाई के लिए लोकसभा सचिवालय से संपर्क कर सकता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
West Bengal Governor, CV Anand Bose, Trinamool Congress, MP Kalyan Banerjee
Get App for Better Experience
Install Now