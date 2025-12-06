बंगाल में हुमायूं ने रखी बाबरी की नींव, रामदेव बोले- गद्दार...

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में आज बाबरी मस्जिद की नींव का पत्थर रखा गया. निलंबित तृणमूल कांग्रेस (TMC) विधायक हुमायूं कबीर ने इस समारोह का आयोजन किया. इस दौरान हजारों की भीड़ मौजूद रही. हुमायूं के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की. पूरे मामले पर योग गुरु और पतंजलि के संस्थापक स्वामी रामदेव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भारत बाबर का नहीं बल्कि यहां के महान वीरों और संस्कृति का देश है.

#WATCH | Delhi | On the foundation stone of Babri Masjid laid in Beldanga by suspended TMC MLA Humayun Kabir, Yog Guru and Patanjali's Ramdev says, "...Bharat is not Babar's country. Bharat belongs to Maharana Pratap, Chhatrapati Shivaji Maharaj, Chadrashekhar, Rajguru, Bhagat… pic.twitter.com/xc3Gvs4uJo — ANI (@ANI) December 6, 2025

'भारत के गद्दार...'

योग गुरु रामदेव ने कहा, "भारत बाबर का देश नहीं है. भारत महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, चंद्रशेखर, राजगुरु, भगत सिंह, राम-कृष्ण, सनातन और शिव का देश है. जो लोग बाबर के नाम को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना चाहते हैं, वे भारत के गद्दार हैं और वे कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे."

'हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं'

उन्होंने आगे कहा कि बाबर ने न तो इस्लाम का पालन किया और न ही वह सच्चा मुस्लिम था. वह सिर्फ एक क्रूर आक्रमणकारी था, और इसलिए उसे महिमामंडित नहीं किया जाना चाहिए.

दिसंबर 6 और गुलामी के निशान

योग गुरु रामदेव ने 6 दिसंबर का जिक्र करते हुए कहा कि यह गुलामी के निशानों को मिटाने का दिन है. उन्होंने दावा किया कि भारत की जनता अब जाग चुकी है और वे किसी भी विदेशी हमलावर को महिमामंडित नहीं होने देंगे.

'80 करोड़ रुपये की मदद मिली'

शिलान्‍यास समारोह में मौजूद जनसमूह को संबोधित करते हुए हुमायूं कबीर ने कहा, 'मालदा, मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना के लोग बाबरी मस्जिद के निर्माण में योगदान देंगे. मेरे पास मस्जिद बनाने के लिए 25 बीघा जमीन है, लेकिन स्थानीय प्रशासन हमें रोक रहा है. हमें सरकारी धन की जरूरत नहीं होगी. मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, जिसने हमें मस्जिद बनाने के लिए 80 करोड़ रुपये देने पर सहमति जताई है. मैं सरकार से एक रुपया भी नहीं लूंगा. फिर मस्जिद की पवित्रता अखंड नहीं रहेगी.'

TMC ने हुमायूं कबीर को पार्टी से किया बाहर

इस कार्यक्रम के आयोजक हुमायूं कबीर ने दावा किया कि यह एक छोटे पैमाने पर बाबरी मस्जिद की 'एग्जैक्ट रेप्लिका' होगी. उन्होंने कहा, 'यह हमारा धार्मिक अधिकार है और हम शांति बनाए रखेंगे.' हालांकि, TMC ने कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया है और इस आयोजन से खुद को अलग कर लिया है.