पश्चिम बंगाल: जलपाईगुड़ी में हाथियों का हाईवे पर कब्जा, एक घंटे तक ट्रैफिक पूरी तरह ठप

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले के बनारहाट ब्लॉक में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब हाथियों का एक झुंड अचानक स्टेट हाईवे पर आ गया. गायेरकाटा को नाथुआ से जोड़ने वाली सड़क पर हाथियों ने बीच रास्ते में खड़े होकर करीब एक घंटे तक आवाजाही रोक दी.

दोनों तरफ लगी वाहनों की लंबी कतार

हाथियों के सड़क पर खड़े रहने से हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे और किसी को आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई. स्थिति पूरी तरह ठप हो गई थी.

पर्यटकों की लापरवाही ने बढ़ाया खतरा

घटना के दौरान कुछ पर्यटक हाथियों के बेहद करीब जाकर फोटो और वीडियो बनाने लगे. यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता था क्योंकि जंगली हाथी कभी भी आक्रामक हो सकते हैं. इस लापरवाही से उनकी जान जोखिम में पड़ गई.

डुआर्स क्षेत्र में बढ़ी हलचल

यह घटना डुआर्स के खट्टीमारी बीट ऑफिस इलाके के पास हुई. हाथियों को देखकर स्थानीय लोगों में डर और उत्सुकता दोनों का माहौल बन गया. आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए.

वन विभाग ने संभाली स्थिति

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. बीट ऑफिसर के नेतृत्व में कर्मचारियों ने सावधानी के साथ कार्रवाई करते हुए पांच हाथियों के झुंड को सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर भेजा. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद हाथियों को सड़क से हटाया गया और ट्रैफिक दोबारा शुरू हो सका.

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