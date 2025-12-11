आपके पास रसोई के औजार हैं... SIR को लेकर महिलाओं से ये क्या बोल गईं ममता बनर्जी?

देश के कई राज्यों समेत पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर का काम तेजी पर है. हालांकि टीएमसी शुरू से ही इसके पक्ष में नहीं है. सीएम ममता बनर्जी ने इसे लेकर एक बार फिर निशाना साधा है. ममता बनर्जी ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) को निशाना बनाते हुए तल्ख टिप्पणी करते हुए राज्य की महिलाओं से कहा कि अगर मतदाता सूची की समीक्षा के दौरान उनके नाम हटा दिए जाते हैं तो वे रसोई के औजारों के साथ तैयार रहें.

लिस्ट से नाम कटे तो बर्दाश्त मत करना

बंगाल के कृष्णानगर में एक रैली में सरकार पर हमलावर ममता बनर्जी ने पूछा कि क्या आप एसआईआर के नाम पर माताओं और बहनों के अधिकार छीन लेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के वक्त दिल्ली से पुलिस बुलाकर माताओं और बहनों को डराया-धमकाया जाएगा. ममता बनर्जी ने कहा कि माताओं और बहनों, अगर आपके नाम लिस्ट से काट दिए गए, तो आपके पास हथियार तो हैं ना. खाना बनाते समय इस्तेमाल होने वाले औजार. आपके पास ताकत है ना?

ममता बनर्जी ने महिलाओं को भड़काते हुए कहा कि अगर आपके नाम काट दिए गए, तो आप इसे बर्दाश्त मत करना. महिलाएं आगे बढ़कर लड़ेंगी और पुरुष उनके पीछे खड़े होंगे.

चुनाव में बीजेपी लोगों को बांटने की करती है कोशिश

सीएम बनर्जी ने कहा कि वह ये देखना चाहती हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है, महिलाएं या बीजेपी. उन्होंने कहा कि वह सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं करती बल्कि धर्मनिरपेक्षता में करती हैं. जब भी चुनाव आते हैं तो बीजेपी पैसे का इस्तेमाल करके और दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर जनता को बांटने की कोशिश करती है.

गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा था?

ममता बनर्जी ने रविवार को कोलकाता में आयोजित सामूहिक भगवत गीता पाठ का जिक्र करते हुए कहा कि हम सभी जरूरत पड़ने पर घर पर गीता का पाठ करते हैं, फिर सार्वजनिक सभा क्यों आयोजित की जाए. ईश्वर हृदय में रहते हैं. अल्लाह से प्रार्थना करने वाले अपने हृदय में ही प्रार्थना करते हैं. रमजान और दुर्गा पूजा के दौरान हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं. जो लोग गीता का शोर मचा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि भगवान कृष्ण ने क्या कहा था. ममता ने कहा कि धर्म का अर्थ है पवित्रता, मानवता और शांति, न कि हिंसा, भेदभाव और विभाजन.

ममता बनर्जी ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रवींद्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्तित्वों ने लोगों को बांटा नहीं, तो फिर आप कौन हैं?