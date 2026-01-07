दिल्ली में आधी रात को तुर्कमान गेट स्थित रामलीला मैदान के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर बवाल हुआ. इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया. इसमें पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए. वहीं वेनेजुएला की सेना ने घोषणा की कि अमेरिकी सैन्य अभियान में उसके कम से कम 24 सुरक्षा अधिकारी मारे गए, जिससे मृतकों की आधिकारिक संख्या बढ़कर कम से कम 56 हो गई है. अमेरिका में मृत मिली भारतीय मूल की निकिता गोडिशाला का परिवार चाहता है कि वहां के अधिकारी निकिता की कथित हत्या के संदिग्ध के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी करें, ताकि उसकी जल्दी गिरफ्तारी हो सके. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी) ने जम्मू-कश्मीर के रियासी में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को दिया गया अनुमति पत्र न्यूनतम मानकों का पालन नहीं करने पर वापस ले लिया है.भारत मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहुत घने कोहरे के खतरे को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. यूपी के अमेठी में दोपहिया वाहन और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई.देश दुनिया की हर खबर यहां पढ़ें.

