वहीं वेनेजुएला की सेना ने घोषणा की कि अमेरिकी सैन्य अभियान में उसके कम से कम 24 सुरक्षा अधिकारी मारे गए, जिससे मृतकों की आधिकारिक संख्या बढ़कर कम से कम 56 हो गई है. अमेरिका में मृत मिली भारतीय मूल की निकिता गोडिशाला का परिवार चाहता है कि वहां के अधिकारी निकिता की कथित हत्या के संदिग्ध के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी करें, ताकि उसकी जल्दी गिरफ्तारी हो सके. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी) ने जम्मू-कश्मीर के रियासी में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को दिया गया अनुमति पत्र न्यूनतम मानकों का पालन नहीं करने पर वापस ले लिया है.भारत मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहुत घने कोहरे के खतरे को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. यूपी के अमेठी में दोपहिया वाहन और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई.देश दुनिया की हर खबर यहां पढ़ें.
मस्जिद के पास से अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान पथराव, पांच पुलिसकर्मी घायल
दिल्ली में आधी रात को तुर्कमान गेट स्थित रामलीला मैदान के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर बवाल हुआ. इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया. इसमें पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए. पुलिस के मुताबिक, सीसीटीवी कैमरे के जरिए पत्थरबाजों की पहचान करके मामला दर्ज की जाएगी. घायल पुलिसकर्मियों के बयान के बाद FIR दर्ज की जाएगी. फिलहाल रामलीला मैदान जाने वाले सभी रास्ते बंद हैं. हालांकि सुबह 11 बजे के बाद ट्रैफिक में ढील दी जा सकती है. फिलहाल इलाके में BNA की धारा 164 लगी है.
दिल्ली के लोग इन रास्तों से जाने से बचें, देखें ट्रैफिक एडवाइजरी
दिल्ली की फ़ैज-ए- इलाही मस्जिद के आसपास की सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा. ट्रैफ़िक पुलिस ने लोगों को जेएलएन मार्ग , अजमेरी गेट, मिंटो रोड, दिल्ली गेट, बीएमजेड मार्ग, एमएस मार्ग लेने से बचने की सलाह दी है.
आधी रात को हटाया गया फ़ैज-ए-इलाही मस्जिद के पासअवैध अतिक्रमण
दिल्ली में आधी रात को तुर्कमान गेट स्थित रामलीला मैदान के पास फ़ैज़ ए इलाही मस्जिद के आसपास अवैध अतिक्रमण हटा दिया गया. इस दौरान वहां के हालात तनावपूर्ण हो गए. जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा.
दिल्ली: 15 से ज्यादा JCB मशीनों ने हटाया फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध कब्जा
दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक, रामलीला मैदान के फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध कब्जे को हटाने के लिए दिल्ली के 9 जिले के DCP रैंक के अफसरों को लगाया गया था. वही करीब 1 हज़ार पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे. 15 से ज्यादा JCB मशीनों को डेमोलेशन में लगाया गया था. 70 से ज्यादा डंपरों को मलबा हटाने में लगया गया. इस दौरान करीब 150 से ज्यादा MCD कर्मचारी तैनात रहे.
UP: खुर्जा पुलिस की मुठभेड़ में 10 हजार का इनामी बदमाश घायल
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आधी रात खुर्जा पुलिस और 10 हजार के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ में जहांगीरपुर के रहने वाले कासिम के पैर में लगी गोली. कासिम थाना खुर्जा नगर से रंगदारी मामले में वांछित था. उसका लंबा आपराधिक इतिहास है. घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बता दें कि उसने किस्वागढ़ी निवासी पवन चौधरी से 20 लाख की रंगदारी मांगी थी.
अमेरिकी हमले में वेनेजुएला के 24 सुरक्षा अधिकारी मारे गए-रिपोर्ट
वेनेजुएला की सेना ने घोषणा की है कि अमेरिकी सैन्य अभियान में उसके कम से कम 24 सुरक्षा अधिकारी मारे गए, जिससे मृतकों की आधिकारिक संख्या बढ़कर कम से कम 56 हो गई है.
बीजेपी कार्यकर्ताओं के अच्छे कामों की अनदेखी करती है: अजित पवार
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मंगलवार को अपनी सहयोगी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ताओं के संगठन के लिए किए गए अच्छे कामों की कद्र नहीं करती.
UP: फतेहपुर में फैक्ट्री की दीवार ढही, 1 मजदूर की मौत
यूपी के फतेहपुर जिले के मलवां थाना क्षेत्र के सौरा में मंगलवार को जल निकासी के लिए नाले की खुदाई करते समय एक फैक्ट्री की जर्जर दीवार ढह जाने से उसके मलबे में पांच मजदूर दब गए, जिसमें एक की मौत हो गई.
यूपी के एटा से लड़का-लड़की के शव बरामद
यूपी के एटा जिले के एक गांव की 17 वर्षीय लड़की और 18 वर्षीय युवक के शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किए गए हैं. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि युवक 12वीं का छात्र था, जबकि नाबालिग लड़की 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी और दोनों मिरहची थाना क्षेत्र के रहने वाले थे.