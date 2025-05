कर्नाटक में बारिश ने तोड़ा 125 साल का रिकॉर्ड, केरल भी लबालब, अब इन राज्यों के लिए IMD की चेतावनी जारी

Weather Update: मानसून की एंट्री के साथ ही दक्षिण भारत में भारी बारिश का दौर जारी है. केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में भारी बारिश से जन-जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. लोगों को जान-माल का भी भारी नुकसान हुआ है. कर्नाटक में तो बारिश ने गजब ही कर दिया है. यहां बारिश ने 125 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. कर्नाटक में 125 साल के इतिहास में पहली बार मई में इतनी अधिक बारिश हुई है.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार को कहा कि पिछले 125 वर्षों में पहली बार राज्य में मई महीने में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है और 28 जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है. सिद्धरमैया ने सभी जिलों के उपायुक्तों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि वे बारिश से जिन क्षेत्रों में क्षति पहुंची है, उनका तुरंत दौरा करें और प्रभावितों को आवश्यक मुआवजा प्रदान करें.

कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण तीन लोगों की मौत हो गई है. अधिकारियों ने बताया कि यहां मोंटेपदावु कोडी में हुए भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर के 5 लोग मलबे में दब गए थे. केरल के भी भारी बारिश से व्यापक क्षति की जानकारी सामने आई है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने केरल के 8 जिलों के लिए ‘रेड अलर्ट' जारी किया है. जिसमें पथनमथिट्टा, अलप्पुझा, कोट्टयम, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, कन्नूर और कासरगोड शामिल है. इसके अलावा राज्य के शेष छह जिलों के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है.

Multi Hazard Warning (30.05.2025)



Heavy to Very Heavy Rainfall with isolated Extremely Heavy Rainfall very likely at isolated places over Arunachal Pradesh, Assam & Meghalaya, Kerala & Mahe and Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura.



Heavy to Very Heavy Rainfall very likely at… pic.twitter.com/eN9YTVCrfp