क्या दिल्ली, क्या गुरुग्राम और गाजियाबाद... बारिश से दरिया बना दिल्ली-NCR, देखें 8 खौफनाक वीडियो

- दिल्ली-एनसीआर में बुधवार रात से लगातार हुई भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है.
- मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर के लिए गुरुवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है जिससे सतर्कता बढ़ाई गई है.
- धौलाकुआं अंडरपास सहित कई जगहों पर पानी इतना भरा है कि ऑटो समेत सहित अन्य वाहन फंसे हुए हैं.
दिल्ली में आज बदरा जमकर बरस रहे हैं. बुधवार रात से ही दिल्ली-एनसीआर के ज्यादातर हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है. बारिश की वजह से जगह-जगह पानी भर (Delhi Rain Water Logging) गया है. दिल्ली मानो दरिया में तब्दील हो गई है. मौसम विभाग ने गुरुवार को दिल्ली-NCR के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. बारिश की वजह से धौलाकुआं से लेकर APS कॉलोनी और पटपड़गंज तक, कैसे हैं हालात वीडियो के जरिए हालात खुद देख लीजिए.
दिल्ली के भारी बारिश की वह से धौला कुआ अंडरपास के पास पानी भर गया है. पानी इस कदर भर गया है कि स्कूल बस से लेकर ऑटो तक सब फंस गए हैं. हालात का जायजा लेने पहुंची एनडीटीवी की गाड़ी भी वहां पर फंस गई, बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला गया.
दिल्ली की सड़कों पर जलभराव: बारिश के कारण लोगों को दफ्तर पहुंचने में परेशानी#Delhi | #HeavyRain | #DhaulaKuan | #ITO | @RajputAditi | @JayaKNdtv | @jainendrakumar pic.twitter.com/ygUgILfxml— NDTV India (@ndtvindia) August 14, 2025
लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं. कई जगहों पर कुछ ही घंटों की बारिश में पानी भर गया है और जगह-जगह जाम भी लग गया है. सड़के तालाब में तब्दील हो गई हैं. जिससे लोगों को दफ्तर जाने में बहुत परेशानी हो रही है.
🔴#BREAKING | दिल्ली में भारी बारिश का कहर: जलभराव और यातायात जाम से लोग परेशान, देखिए रिपोर्ट #Delhi | #HeavyRain | @RajputAditi | @JayaKNdtv | @jainendrakumar pic.twitter.com/u4FZWvEubx— NDTV India (@ndtvindia) August 14, 2025
बारिश की वजह से लाजपतनगर, लोदी रोड धौला कुआं और आरके पुरम के कई कई हिस्सों में पानी भरा हुआ है. इससे सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को हो रही है.
बारिश की मार: दिल्ली में कई इलाकों में जलभराव, यातायात प्रभावित..देखिए ग्राउंड रिपोर्ट #Delhi | #Rain | @tabishh_husain | @aditi_girotra | @JayaKNdtv | @jainendrakumar | @ShreyaG9401 pic.twitter.com/Xh8n8w8wTH— NDTV India (@ndtvindia) August 14, 2025
भारी बारिश से गुरुग्राम का हाल बहुत ही बुरा हो गया है. सुबह 5 बजे से मूसलाधार बारिश हो रही है. जिसके बाद ही ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया है. महज कुछ घंटों की बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है. भारी जलभराव की वजह से वाहनों का निकलना मुश्किल हो रहा है.
भारी बारिश से गुरुग्राम का हाल बुरा हो गया है. सुबह से हो रही बारिश के बाद ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया है. भारी जलभराव की वजह से वाहनों का निकलना मुश्किल हो रहा है#Gurugram | #Rain pic.twitter.com/nvYOb1V1Xt— NDTV India (@ndtvindia) August 14, 2025
बारिश की वजह से पूर्वी दिल्ली जिले के पटपड़गंज का हाल भी बहुत बुरा है. सड़कों पर पानी भर गया है. जिसकी वजह से वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी हो रही है.
#WATCH दिल्ली NCR में भारी बारिश के बीच पूर्वी दिल्ली जिले के पटपड़गंज में जलभराव के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। pic.twitter.com/m14iS1roSC— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 14, 2025
दिल्ली के APS कॉलोनी की सड़कें पानी से लबालब नजर आ रही हैं. पानी इतना भर गया है कि वाहनों के आधे पहिए पानी में डूब गए हैं.
#WATCH दिल्ली: भारी बारिश के कारण राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में जलभराव हुआ। वीडियो APS कॉलोनी से है। pic.twitter.com/h4GlulcuF9— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 14, 2025
दिल्ली से सटे गाजियाबाद का भी बारिश से हाल बेहद बुरा है. यहां पर गौशाला अंडरपास में पानी भर गया है, लोगों गंदे पानी में होकर गुजरने को मजबूर हैं.
#WATCH उत्तर प्रदेश: गाजियाबाद शहर में भारी बारिश के बाद गौशाला अंडरपास में जलभराव हुआ। pic.twitter.com/QbkSjjtJKs— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 14, 2025
बारिश के बीच दिल्ली के सुब्रतो पार्क क्षेत्र में आउटर रिंग रोड का हाल भी कुछ खास अच्छा नहीं है. यहां भी पानी ही पानी नजर आ रहा है. वाहनों को वहां से गुजरने में दिक्कत हो रही है.
#WATCH दिल्ली: आज सुबह दिल्ली के कुछ हिस्सों में हुई बारिश के बाद सुब्रतो पार्क क्षेत्र में आउटर रिंग रोड पर जलभराव देखा गया। pic.twitter.com/azqRbYRqkP— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 14, 2025
दिल्ली और आसपास के इलाकों में गुरुवार सुबह से ही बारिश हो रही है. मौसम खुशनुमा है लेकिन ट्रैफ़िक की रफ़्तार थमी हुई है. दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली आने वाले वाहन धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं.
