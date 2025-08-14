क्या दिल्ली, क्या गुरुग्राम और गाजियाबाद... बारिश से दरिया बना दिल्ली-NCR, देखें 8 खौफनाक वीडियो

दिल्ली में आज बदरा जमकर बरस रहे हैं. बुधवार रात से ही दिल्ली-एनसीआर के ज्यादातर हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है. बारिश की वजह से जगह-जगह पानी भर (Delhi Rain Water Logging) गया है. दिल्ली मानो दरिया में तब्दील हो गई है. मौसम विभाग ने गुरुवार को दिल्ली-NCR के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. बारिश की वजह से धौलाकुआं से लेकर APS कॉलोनी और पटपड़गंज तक, कैसे हैं हालात वीडियो के जरिए हालात खुद देख लीजिए.

ये भी पढ़ें- 3 घंटे की बारिश से पानी-पानी गुरुग्राम, सड़कों में फंसे वाहन, दिल्ली-नोएडा भी बेहाल

दिल्ली के भारी बारिश की वह से धौला कुआ अंडरपास के पास पानी भर गया है. पानी इस कदर भर गया है कि स्कूल बस से लेकर ऑटो तक सब फंस गए हैं. हालात का जायजा लेने पहुंची एनडीटीवी की गाड़ी भी वहां पर फंस गई, बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला गया.

लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं. कई जगहों पर कुछ ही घंटों की बारिश में पानी भर गया है और जगह-जगह जाम भी लग गया है. सड़के तालाब में तब्दील हो गई हैं. जिससे लोगों को दफ्तर जाने में बहुत परेशानी हो रही है.

बारिश की वजह से लाजपतनगर, लोदी रोड धौला कुआं और आरके पुरम के कई कई हिस्सों में पानी भरा हुआ है. इससे सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को हो रही है.

भारी बारिश से गुरुग्राम का हाल बहुत ही बुरा हो गया है. सुबह 5 बजे से मूसलाधार बारिश हो रही है. जिसके बाद ही ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया है. महज कुछ घंटों की बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है. भारी जलभराव की वजह से वाहनों का निकलना मुश्किल हो रहा है.

बारिश की वजह से पूर्वी दिल्ली जिले के पटपड़गंज का हाल भी बहुत बुरा है. सड़कों पर पानी भर गया है. जिसकी वजह से वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी हो रही है.

दिल्ली के APS कॉलोनी की सड़कें पानी से लबालब नजर आ रही हैं. पानी इतना भर गया है कि वाहनों के आधे पहिए पानी में डूब गए हैं.

दिल्ली से सटे गाजियाबाद का भी बारिश से हाल बेहद बुरा है. यहां पर गौशाला अंडरपास में पानी भर गया है, लोगों गंदे पानी में होकर गुजरने को मजबूर हैं.

बारिश के बीच दिल्ली के सुब्रतो पार्क क्षेत्र में आउटर रिंग रोड का हाल भी कुछ खास अच्छा नहीं है. यहां भी पानी ही पानी नजर आ रहा है. वाहनों को वहां से गुजरने में दिक्कत हो रही है.

दिल्ली और आसपास के इलाकों में गुरुवार सुबह से ही बारिश हो रही है. मौसम खुशनुमा है लेकिन ट्रैफ़िक की रफ़्तार थमी हुई है. दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली आने वाले वाहन धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं.