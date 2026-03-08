ये कैसा मौसम है! UP के बुलंदशहर में घना कोहरा, कड़ाके की ठंड, वीडियो देख लोग बोले-हम यहां AC चलाकर सो रहे

दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में अब तापमान बढ़ने के साथ ठंड की विदाई हो गई है,लेकिन यूपी का बुलंदशहर इससे जुदा है. यहां मार्च के महीने में कड़कड़ाती ठंड पड़ने के साथ सुबह कोहरे की सफेद चादर भी देखी गई. वीडियो वायरल हुआ तो लोग भी एक मिनट को धोखा खा गए. दूर तक कोहरा और जाड़े में जकड़े गांववालों ने कहा कि यहां बहुत ठंड पड़ रही है. अब इस वीडियो पर लोगों के कमेंट भी सबका ध्यान खींच रहे हैं.

ठंड पड़ रही बहुत भयंकर

मार्च के महीने में कड़कड़ाती ठंड की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता. लोगों के घरों में जहां एसी-कूलर चलने लगे वहां दूसरी ओर यूपी के बुलंदशहर में लोग रजाई, कान में टोपे और जैकेट पहने घूम रहे. अल सुबह इतना कोहरा रहता है कि सामने कुछ देखना मुश्किल हो जाता है. एक स्थानीय ने बताया कि यहां बहुत ठंड है और घना कोहरा भी पड़ता है. उसने आगे कहा कि ये मौसम अचानक बदल गया.

#WATCH | Uttar Pradesh: A layer of dense fog engulfs Bulandshahr.



A local, Vijay, says, "It is very cold here today. There is a lot of fog..." pic.twitter.com/jNL6X35qCA — ANI (@ANI) March 8, 2026

लोगों के कमेंट्स पर गौर करिए

लगभग 1 मिनट के इस वीडियो को लाख के ऊपर व्यूज मिले हैं. एक ने चुटकी लेते हुए कहा कि प्रदूषण को कोहरा कहना कोई इनसे सीखे. एक ने लिखा कि इसके पीछे का विज्ञान कोई समझा दो. एक और यूजर ने लिखा कि भाई मैं बनारस में एसी चलाकर सो रहा हूं. एक यूजर ने हैरानी जताते हुए कहा कि क्या? भाई मैं एसी चला रहा हूं और बाहर इतनी तेज धूप है कि 5 मिनट खड़े नहीं रह सकते.ये कौन सा गेम कर रहे हैं ये लोग? अन्य यूजर ने लिखा कि ये क्या देखना पड़ रहा है इतनी गर्मी में?



