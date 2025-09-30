दशहरे पर क्या दिल्ली-UP में होगी बारिश? गोवा में आज येलो अलर्ट, जानें हरियाणा-पंजाब के मौसम का हाल

दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत से ज्यादातर हिस्से इन दिनों भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं. नवरात्रि में धूप और उमस से बुरा हाल है. बादलों की आवाजाही देखी जा रही है लेकिन बारिश नहीं हो रही. वैसे तो दिल्ली से मॉनसून 24 सितंबर को ही वापस लौट चुका है, लेकिन बादल फिर भी देखे जा रहे हैं. दिल्ली वालों को 30 सितंबर से गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है. मंगलवार सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में काले बादल छाए हुए हैं. इस दौरान नोएडा, गुड़वांव और फरीदाबाद, गाजियाबाद के कई हिस्सों में बारिश भी हो सकती है. 2 अक्टूबर को दशहरे के दिन भी दिल्ली में बादल छाए रह सकते हैं

ये भी पढ़ें- भारी बारिश के बाद अब कड़ाके की ठंड की आशंका, ला नीना का कितना असर; मौसम वैज्ञानिक ने बताया

इन जगहों पर गर्मी और उमस से मिलेगी राहत

मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में 1 अक्टूबर को भी बारिश का पूर्वानुमान जताया है. अगर बारिश होती है तो भीषण गर्मी और उमस से भी राहत मिलेगी. इस दौरान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस वाला तापमान गिरकर 26 डिग्री पहुंच सकता है. उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में दशहरे पर यानी कि 2 अक्टूबर को बारिश हो सकती है. इस दौरान पंजाब-हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी बारिश का अनुमान है. 3 अक्टूबर को भी काले बादल छाये रह सकते हैं.

30 सितंबर को इन जगहों पर होगी भारी बारिश

IMD ने रविवार को मौसम का जो अपडेट जारी किया था उसके मुताबिक, खंभात की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव क्षेत्र की वजह से सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय क्षेत्रों में 30 सितंबर को बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है. 2 अक्टूबर से पश्चिम बंगाल, झारखंड बिहार और ओडिशा में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है.

दशहरे पर ओडिशा में बरसेंगे बदरा

ओडिशा में 2 अक्टूबर को दशहरे के दिन भारी बारिश की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, 1 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे ओडिशा में भारी बारिश हो सकती है.

कैसा है उत्तर प्रदेश का मौसम?

उत्तर प्रदेश के लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं. दिन में तेज धूप निकल रही है. IMD के मुताबिक, सितंबर का आखिरी दिन भी गर्मी और उमस से जलाएगा. कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश के आसार हैं. राज्य में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना नहीं है. 2 अक्टूबर के बाद से राज्य में भारी बारिश हो सकती है.

कैसा है बिहार का मौसम?

बिहार से भी मॉनसून की वापसी हो चुकी है. गर्मी और उमस से बुरा हाल है. दिन में तेज धूप पड़ रही है रात में भी उमस से लोगों को जूझना पड़ रहा है. IMD के मुताबिक, 1 से 4 अक्टूबर को बिहार के ज्यादातर जगहों पर बारिश हो सकती है. 4 और 5 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है.

कैसा है राजस्थान का मौसम?

राजस्थान के कई हिस्सों में 29 से 3 अक्टूबर तक आंधी-बूंदाबांदी के आसार है. जबकि पश्चिमी जिलों में तापमान सामान्य से 3 और 5 डिग्री तक ज्यादा रह सकता है.

गोवा में 1 अक्टूबर तक ‘येलो अलर्ट'

1 अक्टूबर तक गोवा की राजधानी पणजी समेत राज्य के कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने भारी बारिश का अनुमान जताते हुए कहा कि इस दौरान मौसम तूफानी रहेगा और हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है, जबकि तटीय इलाकों में हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है. मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है. गोवा में शुक्रवार से ही बारिश हो रही है. शनिवार को पणजी समेत राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई.