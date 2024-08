'बहुत खुश हूं मनुज घर आ रहे': कोचिंग सेंटर हादसे के आरोपी SUV चालक की पत्नी

दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में जमानत पाने वाले एसयूवी चालक मनुज कथूरिया की पत्नी शिमा कथूरिया ने बृहस्पतिवार को कहा, ‘‘हमें न्यायिक प्रणाली पर पूरा भरोसा है.'' इससे पहले दिन में, शहर की एक अदालत ने मनुज कथूरिया की जमानत याचिका यह कहते हुए स्वीकार कर ली कि उसे मामले में ‘‘अति-उत्साह में फंसाया गया'' है. अदालत ने यह राहत तब प्रदान की जब अभियोजन पक्ष ने अदालत को सूचित किया कि उसने एसयूवी चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप को हटाने का फैसला किया है. शिमा कथूरिया ने कहा, ‘‘हम बहुत खुश हैं. मनुज घर आने वाले हैं. जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमें न्यायिक प्रणाली पर पूरा भरोसा है. पिछले पांच दिन हमारे लिए मुश्किल भरे रहे हैं.'' मनुज कथूरिया पर आरोप था कि उनकी ‘फोर्स गोरखा' कार के जलमग्न सड़क से गुजरने के कारण पानी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में घुस गया, जिससे तीन विद्यार्थियों की मौत हो गई.

दूसरी ओर दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के अंदर हुई तीन छात्रों की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले को लेकर उग्र छात्र भी काफी ज्यादा रोष में हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. दिल्ली के राजेंद्र नगर में स्थित कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत के विरोध में सिविल सेवा परीक्षा की तैयार कर रहे अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन बृहस्पतिवार को पांचवें दिन भी जारी रहा. एक दिन पहले भारी बारिश के कारण इस इलाके में फिर से जलभराव हो गया था.

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे गौतम ने कहा, 'हम अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे. बुधवार को हुई बारिश ने सभी को दिखा दिया कि इस क्षेत्र में ऐसी परिस्थितियों में हमें किस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है.'

#WATCH | Delhi: Old Rajinder Nagar coaching centre incident | Shima Kathuria- wife of one of the accused Manuj Kathuria, says "We are very happy and excited to bring him (Manuj Kathuria) home. Thank you for all the support. We have full faith in the judicial system... Hopefully,… pic.twitter.com/kxOCMOrOk4