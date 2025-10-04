विज्ञापन
वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत बिगड़ी, अनिश्चित काल के लिए बंद की गई पदयात्रा

आश्रम की तरफ से जारी सूचना में प्रेमानंद महाराज की यात्रा स्थगित होने की वजह उनके स्वास्थ्य को बताया गया है. कहा गया है कि यात्रा का अनिश्चित काल के लिए बंद किया गया है.

वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत बिगड़ी, अनिश्चित काल के लिए बंद की गई पदयात्रा
  • वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत ठीक न होने के कारण उनकी सुबह की यात्रा बंद कर दी गई है.
  • आश्रम की तरफ से सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के मुताबिक, पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए बंद की गई है.
  • भक्तों से प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए रास्ते में खड़े होकर इंतजार न करने की अपील की गई है.
वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत ठीक नहीं है. इसकी वजह से उनकी सुबह की यात्रा अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई है. श्री हित राधा केलि कुंज की तरफ से सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी गई है. 

प्रेमानंद महाराज वृंदावन की श्रीकृष्ण शरणम् सोसाइटी में रहते हैं. हर सुबह 4 बजे वह सोसाइटी से श्री हित राधा केली कुंज आश्रम तक पैदल जाते हैं. इस दौरान हजारों की संख्या में अनुयायी उनकी एक झलक पाने के लिए रात से ही खड़े हो जाते हैं. पूरे रास्ते में रंगोलियां बनाई जाती हैं. फूल बरसाए जाते हैं. 

दावा किया जाता है कि प्रेमानंद महाराज लंबे समय से किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं. इसकी वजह से उन्हें लगातार डायलिसिस कराना होता है. बताया जाता है कि पिछले दो दिनों से प्रेमानंद महाराज सुबह पदयात्रा पर नहीं निकल रहे थे. कोई सूचना न होने की वजह से बहुत से भक्त रोजाना की तरह रास्ते में खड़े होकर उनका इंतजार करते हैं. इसी को देखते हुए उनके आश्रम की तरफ से पदयात्रा स्थगित होने की सूचना दी गई है. 

सूचना में प्रेमानंद महाराज की यात्रा स्थगित होने की वजह उनके स्वास्थ्य को बताया गया है. कहा गया है कि यात्रा का अनिश्चित काल के लिए बंद किया गया है. भक्तों से दर्शन के लिए रास्ते में खड़े होकर इंतजार न करने की अपील की गई है. बता दें कि इससे पहले भी कई बार प्रेमानंद महाराज की यात्रा कई-कई दिनों के लिए बंद की जा चुकी है. 

