विज्ञापन
विशेष लिंक

व्लादिमीर पुतिन का प्लेन नई दिल्ली में लैंड, PM मोदी प्रोटोकॉल परे रखकर 'सदाबहार दोस्त' को खुद करेंगे रिसीव

Vladimir Putin India Visit Live Updates: व्लादिमीर पुतिन दो दिनों की यात्रा के लिए भारत आ चुके हैं. रूसी राष्ट्रपति का यह दौरा कूटनीतिक रूप से भारत और रूस की सदाबहार दोस्ती के लिए काफी अहम माना जा रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
व्लादिमीर पुतिन का प्लेन नई दिल्ली में लैंड, PM मोदी प्रोटोकॉल परे रखकर 'सदाबहार दोस्त' को खुद करेंगे रिसीव
Vladimir Putin India Visit: व्लादिमीर पुतिन दो दिनों की यात्रा के लिए भारत आ चुके हैं.
  • रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिनों के लिए भारत आ गए हैं. दिल्ली एयरपोर्ट पर PM मोदी ने खुद स्वागत किया
  • पुतिन का यह पहला भारत दौरा है जो यूक्रेन युद्ध के बाद हुआ और इस दौरे पर कई द्विपक्षीय समझौते होने की उम्मीद है
  • पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल को परे रखकर राष्ट्रपति पुतिन को खुद रिसीव किया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी दो दिनों की यात्रा के लिए भारत आ चुके हैं. व्लादिमीर पुतिन का प्लेन नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें खुद रिसीव करेंगे. भारत के सदाबहार दोस्त कहे जाने वाले रूस के राष्ट्रपति पुतिन को लैंड करने के बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा. 

खास बात है कि यूक्रेन के साथ युद्ध होने के बाद उनका यह पहला भारत दौरा है. इस दौरे पर दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच कई समझौते होने की उम्मीद है.

पुतिन के भारत दौरो का पूरा शेड्यूल यह रहा

4 दिसंबर

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार, 4 दिसंबर की शाम करीब 6.35 पर पालम एयरपोर्ट पहुंचे हैं. इसके बाद पुतिन सीधे PM हाउस पहुंचेंगे. ठीक 7.30 बजे पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन साथ में डिनर करेंगे. उसके बाद दोनों नेता आपस में बात कर सकते हैं. ये बैठक कब तक चलेगी, ये दोनों नेताओं पर निर्भर होगा. 

5 दिसंबर

पुतिन की भारत यात्रा का दूसरा दिन सबसे अहम है. सुबह 11 बजे रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सम्मानित किया जाएगा. सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में सेरेमोनियल रिसेप्शन होगा. इसके बाद साढ़े 11 बजे राष्ट्रपति पुतिन राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. फिर 11 बजकर 50 मिनट पर हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होगी. पुतिन इस दौरे पर पीएम मोदी के साथ 23वीं वार्षिक भारत-रूस द्विपक्षीय समिट करेंगे. दोनों नेता इस दौरान सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे.

इसके बाद 1 बजकर 50 मिनट पर मीडिया के सामने संयुक्त बयान जारी करेंगे. दोपहर 3:40 मिनट पर भारत-रूस बिजनेस फोरम को दोनों नेता संबोधित करेंगे. शाम 7 बजे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ पुतिन की मुलाकात होगी. राष्ट्रपति मुर्मू रूसी राष्ट्रपति के लिए डिनर आयोजित करेंगी. फिर पुतिन रूस के सरकारी ब्रॉडकास्टर आरटी का नया इंडिया चैनल भी लॉन्च करेंगे. आखिर में रात 9 बजे राष्ट्रपति पुतिन रूस के लिए रवाना हो जाएंगे.

पुतिन का यह दौरा क्यों अहम?

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह दौरा आर्थिक सहयोग को मजबूत करने में बहुत मददगार होगा. राष्ट्रपति पुतिन के साथ बिजनेसमैन का एक बड़ा ग्रुप भी भारत आ रहा है. भारत को रूस के साथ व्यापार को बेहतर बनाने की उम्मीद है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Putin India Visit, Vladimir Putin, India Russia Relation
Get App for Better Experience
Install Now