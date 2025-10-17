नीले-हरे सूटकेस वाला गिफ्ट सबका दिल जला रहा! आपको ऑफिस से तोहफे में क्या मिला?

Diwali Gift Blue Suitcase: दिवाली पर कंपनी की ओर से हर साल मिलने वाले गिफ्ट को लेकर अक्‍सर खूब चर्चा होती है. अभी पिछले दिनों एक पीआर कंपनी ने तो दिवाली पर कर्मचारियों को 9 दिन की छुट्टी दे दी और कहा कि इस दौरान कोई मेल या चैट देखने की जरूरत नहीं. सीईओ ने तो कर्मियों को मजे करने और अच्‍छी नींद लेने तक की बात कह दी. सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा, इससे बढ़के गिफ्ट क्‍या ही हो सकता है. लोग उसी कंपनी में जॉब पाने की इच्‍छा भी जताने लगे. इसके कुछ ही दिनों बाद ऑनलाइन प्‍लेटफॉर्म मुहैया कराने वाली कंपनी इंफो एज (Info Edge) भी अपने इंप्‍लाई को दिए गए गिफ्ट्स को लेकर चर्चा में है.

कंपनी ने अपने कर्मियों को गिफ्ट्स से भरा एक लग्‍जरी सूटकेस दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग पूछते दिख रहे हैं कि क्‍या उन्‍हें इस कंपनी में जॉब मिलेगी.

वीडियो हो रहा वायरल

इस कंपनी ने अपने इंप्‍लॉई को इस बार एक लग्जरी सूटकेस, स्नैक्स का खूबसूरत बॉक्स और एक दीया तोहफे में दिया है. कुछ लोगों ने इसके वीडियो शेयर किए हैं. वीडियो में, ऑफिस में हर डेस्क पर एक जैसी पैकिंग में ये गिफ्ट रखे गए थे, जिससे पूरा माहौल फेस्टिव लग रहा था. कुछ इंप्‍लॉई ने इस मौके की रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया तो वीडियो को लाखों व्‍यूज मिलने लगे.

कई यूजर्स ने कमेंट में लिखा कि उन्हें भी ऐसी कंपनी में काम करना है. किसी ने लिखा, 'प्‍लीज कोई मुझे यहां रेफर कर दे'. वहीं कुछ ने कहा, 'हमारी कंपनी ऐसा गिफ्ट क्‍यों नहीं देती!

कंपनी का नाम तो सुना ही होगा!

ये कंपनी इंफो एज, बच्चे की एजुकेशन से लेकर नौकरी और फिर शादी से लेकर मकान तक सबकुछ के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म मुहैया कराती है. इसे 1995 में संजीव बिकचंदानी (Sanjeev Bikhchandani) ने शुरू किया था. इस कंपनी के कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं- Shiksha.com, Naukri.com, Jeevansathi.com, 99acres.com वगैरह. हो सकता है‍ कि इनमें से कुछ प्‍लेटफॉर्म का इस्‍तेमाल आप भी करते हों!

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार, इन्फो एज का मार्केट कैप 86,447 करोड़ रुपये है. इसने Zomato और Policybazaar जैसे स्टार्टअप्स में शुरुआती निवेश करके भी अपनी पहचान बनाई है. कंपनी का हेडक्वार्टर नोएडा में ही है.

बाय द वे... आपको आपके ऑफिस से क्‍या गिफ्ट मिला है?