Vijay Rally Stampede: इन मासूमों का क्‍या कसूर... डॉक्‍टर के सामने बच्‍चों के शव लेकर खड़े माता-पिता का दर्द

एक्‍टर विजय की तमिलनाडु के करूर रैली के दौरान हुई भगदड़ में 39 लोगों की मौत हो गई और 46 लोग घायल हैं. रैली में भगदड़ की वजह क्‍या है? यह अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन विजय की रैली के दौरान कई ऐसी चूक हुईं, जिन्‍हें इस भगदड़ का कारण माना जा रहा है.

मदद की गुहार लगाता पिता, बच्‍चे का शव हाथ में लिए मां... दिल दहला देने वाली तस्वीरें
  • चेन्नई के करूर में अभिनेता विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ में 39 लोग, जिनमें आठ बच्चे भी शामिल थे, मारे गए.
  • इस हादसे में कम से कम दस नाबालिग बच्चों की मौत हुई, जिनकी उम्र दो से सत्रह वर्ष के बीच थी.
  • रैली स्थल पर बड़ी भीड़ होने के कारण भगदड़ मची और घायल हुए 46 लोगों का स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी है.
चेन्नई:

मेरे बेटे को बचा लीजिए... एक पिता अपने बच्‍चे को गोद में लेकर मदद की गुहार लगा रहा था. दूसरे कमरे में एक मां के सामने उसके बच्‍चे ने दम तोड़ दिया. लेकिन ये महिला मानने को तैयार ही नहीं थी कि अब उसका बच्‍चा इस दुनिया में नहीं रहा. चेन्‍नई के करूर में एक्‍टर विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ में 39 लोगों की जान चली गई. इनमें 8 बच्‍चे भी शामिल थे. ये सभी अपने फेवरेट एक्‍टर को देखने के लिए रैली में पहुंचे थे. करूर के रैली स्‍थल पर जहां कल हजारों लोगों की भीड़ थी, वहां आज मौत का सन्‍नाटा पसरा हुआ है.       

करूर के स्‍थानीय अस्‍पताल में शनिवार को रैली में घायल हुए लोगों को बचाने की जंग जारी थी. 46 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं. अस्‍पताल में एक पिता अपने बच्‍चे को हाथों में उठा कर मदद की गुहार लगा रहा था. एक साथ अस्‍पताल में इतनी बड़ी संख्‍या में घायल पहुंचे, तो वहां माहौल काफी अफरा-तफरी वाला हो गया. हर कोई चाह रहा था कि उसके परिजनों का इलाज पहले हो. 

वहीं, एक मां अस्‍पताल में अपने मृत बच्‍चे के सामने खड़ी थी. डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद मां ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि अब उसका बच्‍चा नहीं रहा है. ये महिला अपने बच्‍चे के शव को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी. वह जोर-जोर से चिल्‍ला ही थी, रो रही थी. इस मां की दिल दहला देने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. 

मारे गए 39 लोगों में से 10 नाबालिग 

शनिवार को करूर में अभिनेता-राजनेता विजय की रैली में हुई भगदड़ में मारे गए 39 लोगों में एक दो साल के बच्चे समेत कम से कम 10 नाबालिग शामिल हैं. एनडीटीवी ने पाया है कि इनमें से कई महिलाएं हैं और ज़्यादातर पीड़ित 20 और 30 साल की उम्र के हैं. शनिवार की इस त्रासदी में मारे गए बच्चों में हेमलता (8), सैलेत्सना (8), साईं जीवा (4), गुरु विष्णु (2), सनुज (13), धरणिका (14), पझानियाम्मल (11), कोकिला (14), कृतिक (7) और किशोर (17) शामिल हैं. अन्य मारे गए लोगों में थमराईकन्नन (25), सुकन्या (33), आकाश (23), धनुषकुमार (24), वदिवाझगन (54), रेवती (52), चंद्रा (40), रमेश (32), रविकृष्णन (32), प्रियदर्शिनी (35), माहेश्वरी (45), मलाथी (36), सुमति (50), मणिकंदन (33), सतीशकुमार (34), आनंद (26), शंकर गणेश (45) शामिल हैं। विजयरानी (42), गोकुलप्रिया (28), फातिमा बानू (29), जया (55), अरुक्कनी (60) और जयंती (43).

