Vijay Rally Stampede: भगदड़ के बाद कुछ लोग भीड़ में दब गए, फिर मौत की चीख-पुकार मच गई... एक्‍टर विजय की तमिलनाडु के करूर रैली के दौरान हुई भगदड़ में 39 लोगों की मौत हो गई और 46 लोग घायल हैं. इस भगदड़ का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें घायल लोगों को उठाया जा रहा है. लोग चिल्‍ला रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं. ये दृश्‍य दिल दहला देने वाला है. विजय जब रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी ये हादसा हुआ.

तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) जी. वेंकटरमन ने रविवार को बताया कि करूर में अभिनेता विजय की जनसभा में हुई भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है. वेंकटरमन ने यहां संवाददाताओं से कहा कि विजय के कार्यक्रम स्थल पर देर से पहुंचने के कारण भीड़ बढ़ गई थी और तपती धूप में इंतजार कर रहे लोगों के पास न तो ठीक से कुछ खाने के लिए था और न ही पीने के लिए पानी.

डीजीपी ने कहा, 'दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, यह बेहद दुखद है. ताजा जानकारी के अनुसार अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें 12 पुरुष, 16 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं.' उन्होंने बताया कि विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के आधिकारिक ‘एक्स' खाते से यह जानकारी दी गई थी कि वह दोपहर 12 बजे सभा स्थल पर पहुंचेंगे, जिसके बाद वहां भारी भीड़ उमड़ पड़ी.

तमिलनाडु पुलिस प्रमुख ने कहा, 'अपराह्न तीन बजे से रात 10 बजे तक की अनुमति (सभा के लिए) मांगी गई थी. लेकिन टीवीके के ‘एक्स' खाते पर बताया गया कि वह (विजय) 12 बजे आएंगे, जिससे सुबह 11 बजे से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी. विजय शाम सात बजकर 40 मिनट पर पहुंचे। इस दौरान लोगों के पास तेज धूप में न तो खाना था और न ही पीने के लिए पानी.' उन्होंने यह भी कहा, 'हमारा उद्देश्य किसी को दोष देना नहीं है, हम सिर्फ तथ्य सामने रख रहे हैं.' उन्होंने बताया कि एक स्थान पर विजय का स्वागत किया गया, जिससे बड़ी संख्या में लोग उनके पीछे चलने लगे जिसके बाद पुलिस ने विजय को सुरक्षित रूप से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया.

