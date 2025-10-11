कंधे में मामूली दर्द था...सर्जरी के 2 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि बॉडीबिल्डर घूमन ने तोड़ा दम, जानें पूरा वाकया

पंजाबी एक्टर और बॉडीबिल्डर वरिंदर सिंह घूमन की अचानक मौत से फिल्म इंडस्ट्री और बॉडीबिल्डिंग के पेशे से जुड़े लोग सदमे में हैं. कंधे में दर्द के बाद वो अस्पताल पहुंचे थे और फिर ऑपरेशन के बाद उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया और शुक्रवार को 2 घंटे के भीतर उनकी मौत हो गई. घूमन दुनिया के पहले पूर्ण शाकाहारी पेशेवर बॉडीबिल्डर थे, जिन्होंने नॉनवेज को हाथ लगाए बिना अपनी बॉडी बनाई थी. टाइगर 3, दबंग, कबड्डी वंस अगेन, मरजावां जैसी फिल्मों में अपने काम से भी घूमन ने खूब नाम कमाया था.

घूमन के मैनेजर ने पूरे वाकये की जानकारी देते हुए कहा था कि वरिंदर के कंधे में दर्द था और वो चेकअप के लिए अमृतसर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे. उनका एक सामान्य सर्जरी की गई थी और उम्मीद थी कि उन्हें उसी दिन अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाएगी.

varinder

वहीं अस्पताल ने बयान में कहा, जांच के बाद बाइसेप्स टेनोडेसिस के साथ आर्थोस्कोपिक रोटेटर कफ रिपेयर की सलाह दी गई थी. उन्हें पहले कोई और बीमारी नहीं थी.9 अक्टूबर को सामान्य एनस्थीसिया के साथ उनकी सर्जरी की गई.रात करीब 3 बजे ये ऑपरेशन पूरा हुआ और उनकी हालात सामान्य थी.

सलमान खान ने को-स्टार वरिंदर सिंह घुमन के निधन पर जताया दुख, बोले- मिस यू पाजी

लेकिन रात 3.35 बजे अचानक उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया. मेडिकल स्टेंटमेंट के अनुसार, अचानक cardiac arrhythmia की स्थिति के बाद उन्हें तुरंत ही सभी जरूरी ट्रीटमेंट दिया गया. लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उन्होंने 5.36 बजे सुबह दम तोड़ दिया.

पूर्ण शाकाहारी पेशेवर बॉडीबिल्डर

घूमन को देश का पहला प्योर वेज पेशेवर बॉडीबिल्डर कहा जाता है. दावा है कि उन्होंने नॉनवेज का सहारा लिए बिना अपनी मजबूत कद काठी तैयार की. देश और दुनिया में कई बड़े बॉडीबिल्डिंग कंपटीशन भी उन्होंने जीते.

अभिनेता सलमान खान ने भी बॉडीबिल्डर वरिंदर सिंह घुमन की अचानक मौत पर दुख जताया. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट कर अपनी भावनाएं जाहिर कीं. उन्होंने फिल्म दबंग की शूटिंग के दौरान की तस्वीर भी साझा की, जिसमें वो दोनों साथ नजर आ रहे हैं.सलमान ने उन्हें एक बेहतरीन इंसान बताया.

Rest in peace praa . Vil miss paaji pic.twitter.com/j3GXhCD4wQ — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) October 10, 2025

कई अन्य फिल्मी हस्तियों ने भी उनके असमय निधन पर शोक जताया है.