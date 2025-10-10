विज्ञापन

सलमान खान के को स्टार वरिंदर घुमन का हार्ट अटैक से निधन, टाइगर 3 में आए थे नजर

टाइगर 3 एक्टर वरिंदर घुमन का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है, जिसकी जानकारी उनके परिवार ने दी. 

टाइगर 3 एक्टर वरिंदर घुम्मण का 41 साल की उम्र में निधन
नई दिल्ली:

पेशेवर बॉडी-बिल्डर और टाइगर 3 में सलमान खान के को स्टार रहे वरिंदर सिंह घुमन का बृहस्पतिवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. यह जानकारी उनके परिवार ने दी. घुमन के मैनेजर यादविंदर सिंह ने बताया कि अभिनेता को कंधे में दर्द था और वह इलाज के लिए अमृतसर के एक निजी अस्पताल गए थे. उनके भतीजे अमनजोत सिंह घुमन ने जालंधर में संवाददाताओं को बताया कि एक्टर को शाम करीब पांच बजे अस्पताल में दिल का दौरा पड़ा. 

घुमन (41) ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के साथ 2023 में फिल्म ‘टाइगर-3' और 2014 में ‘रोर: टाइगर्स ऑफ सुंदरबन्स' तथा 2019 में ‘मरजावां' जैसी अन्य हिंदी फिल्मों में काम किया था. उन्होंने 2012 में पंजाबी फिल्म ‘कबड्डी वन्स अगेन' में भी काम किया था. उन्होंने 2009 में मिस्टर इंडिया का खिताब जीता था और मिस्टर एशिया पैजंट में दूसरा स्थान हासिल किया था. वह गुरदासपुर के मूल निवासी थे और वर्तमान में जालंधर में रह रहे थे. विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है. 

केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने घुमन को ‘‘पंजाब का गौरव'' तथा उनके निधन को ‘‘देश के लिए अपूरणीय क्षति'' बताया. भाजपा नेता ने ‘एक्स' पर कहा, ‘‘पंजाब के गौरव, ‘ही-मैन ऑफ इंडिया', वरिंदर घुमन जी का निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है. उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और शाकाहारी जीवनशैली से फिटनेस की दुनिया में नए मानक स्थापित किए. उनका जीवन हमेशा युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा.''

कांग्रेस सांसद और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने घुमन को पंजाब का नाम रोशन करने का श्रेय दिया. रंधावा ने एक्स पर कहा, ‘‘पंजाब के प्रसिद्ध बॉडी-बिल्डर और अभिनेता वरिंदर सिंह घुमन के आकस्मिक निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और प्रतिभा से पंजाब का नाम रोशन किया। वाहेगुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें.''

