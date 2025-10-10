सलमान खान ने को-स्टार वरिंदर सिंह घुमन के निधन पर जताया दुख, बोले- मिस यू पाजी

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने मशहूर बॉडीबिल्डर और अभिनेता वरिंदर सिंह घुमन के अचानक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. शुक्रवार को अमृतसर में हार्ट अटैक से वरिंदर सिंह घुमन का निधन हो गया. सलमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "Rest In Peace, Pra. आपको मिस करेंगे पाजी". यह तस्वीर फिल्म ‘दबंग' के सेट की थी, जिसमें सलमान अपने मशहूर किरदार चुलबुल पांडे के रूप में नजर आ रहे हैं और उनके साथ वरिंदर खड़े हैं. सलमान के इस इमोशनल मैसेज से उनके फैंस और फिल्म जगत के लोग भी गमगीन हो गए.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, वरिंदर सिंह घुमन को कंधे में दर्द की शिकायत के बाद अमृतसर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें हार्ट अटैक आया और डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके. उनके मैनेजर यदविंदर सिंह ने यह जानकारी दी, जबकि उनके भतीजे अमनज्योत सिंह घुमन ने जालंधर में पत्रकारों को इस खबर की पुष्टि की.

Rest in peace praa . Vil miss paaji pic.twitter.com/j3GXhCD4wQ — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) October 10, 2025

वरिंदर सिंह घुमन- भारत के शाकाहारी बॉडीबिल्डर

वरिंदर सिंह घुमन को भारत के पहले शाकाहारी बॉडीबिल्डर के रूप में जाना जाता था. उन्होंने 2009 में मिस्टर इंडिया का खिताब जीता था और मिस्टर एशिया प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया था. इसके अलावा उन्होंने बॉलीवुड और पंजाबी फिल्मों में भी अपना नाम बनाया. उन्होंने सलमान खान के साथ ‘टाइगर 3' (2023) में काम किया था और ‘रोर: टाइगर्स ऑफ सुंदरबन' (2014) तथा पंजाबी फिल्म ‘कबड्डी वन्स अगेन' (2012) में भी नजर आए थे.

सलमान और घुमन का जुड़ाव

सलमान खान और वरिंदर घुमन के बीच एक खास रिश्ता था. 2025 में पंजाब में आई भारी बाढ़ के दौरान सलमान ने टीवी पर लोगों से मदद की अपील की थी. उस समय घुमन ने सलमान का वीडियो साझा करते हुए लिखा था, "सलमान भाई पंजाब की त्रासदी को पूरे देश में दिखा रहे हैं. उनका ‘बीइंग ह्यूमन' संगठन बाढ़ राहत में काम कर रहा है. धन्यवाद भाईजान, हमेशा जरूरतमंदों के साथ खड़े रहने के लिए".

वरिंदर के निधन पर फिल्म जगत और राजनीतिक हस्तियों ने गहरा दुख जताया है. केंद्रीय मंत्री रवीनीत सिंह बिट्टू ने उन्हें 'पंजाब का गौरव' बताते हुए कहा कि उनका जाना देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है. सलमान खान के पोस्ट के बाद प्रशंसकों ने भी सोशल मीडिया पर घुमन को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी.