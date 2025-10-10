विज्ञापन

41 की उम्र में हार्ट अटैक से गई वरिंदर घुमन की जान, आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था- बहुत बड़ा घाटा है..

टाइगर 3 एक्टर वरिंदर घुमन का 41 की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया. लेकिन सोशल मीडिया पर उनका राजवीर जवंदा के लिए लिखा आखिरी पोस्ट वायरल हो रहा है. 

वरिंदर घुमन का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट
नई दिल्ली:

पेशेवर बॉडी-बिल्डर और एक्टर वरिंदर सिंह घुमन का बृहस्पतिवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. यह जानकारी उनके परिवार ने एक पोस्ट के जरिए दी है. इंस्टाग्राम पोस्ट में वरिंदर सिंह घुमन के निधन की जानकारी दी गई और उनके अंतिम संस्कार की जानकारी दी गई है. इसी बीच सोशल मीडिया पर वरिंदर घुमन का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल हो रहा है, जो उन्होंने पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा के निधन पर शेयर किया था. उन्होंने पोस्ट के साथ एक इमोशनल मैसेज भी शेयर किया था. 

वरिंदर घुमन का आखिरी पोस्ट | Varinder Ghuman last Instagram post

राजवीर जवंदा के निधन पर एक पोस्ट शेयर करते हुए वरिंदर सिंह घुमन ने लिखा, RIP भाई. पंजाब और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है. वाहेगुरू परिवार को इस सदमे से लड़ने की ताकत दे. इस पोस्ट पर फैंस ने टूटे दिल की इमोजी शेयर की है. वहीं कुछ यूजर्स ने एक्टर के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है. 

कौन हैं वरिंदर सिंह घुमन | Who is Varinder Singh Ghuman

41 वर्षीय वरिंदर सिंह घुमन ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के साथ 2023 में फिल्म ‘टाइगर-3' और 2014 में ‘रोर: टाइगर्स ऑफ सुंदरबन्स' तथा 2019 में ‘मरजावां' जैसी अन्य हिंदी फिल्मों में काम किया था. उन्होंने 2012 में पंजाबी फिल्म ‘कबड्डी वन्स अगेन' में भी काम किया था. वहीं बेहद कम लोग जानते हैं कि वह सलमान खान के को स्टार रहने के अलावा दुनिया के पहले वेजिटेरियन प्रॉफेशनल बॉडीबिल्डर (World's first vegetarian bodybuilder) भी रह चुके हैं. 

गौरतलब है कि वरिंदर घुमन के मैनेजर यादविंदर सिंह ने बताया कि एक्टर को कंधे में दर्द था और वह इलाज के लिए अमृतसर के एक निजी अस्पताल गए थे. उनके भतीजे अमनजोत सिंह घुमन ने जालंधर में संवाददाताओं को बताया कि अभिनेता को शाम करीब पांच बजे अस्पताल में दिल का दौरा पड़ा. एक्टर के निधन के बाद सोशल मीडिया पर फैंस और सेलेब्स ने शोक व्यक्त किया है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

