विज्ञापन
विशेष लिंक

लोकसभा में आज गूंजेगा ‘वंदे मातरम’, विपक्ष को घेरने के लिए सरकार ने बनाई खास रणनीति, पीएम मोदी करेंगे चर्चा की शुरुआत

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर सोमवार को लोकसभा में दोपहर 12 बजे के बाद चर्चा शुरू होगी, जिसके पहले वक्ता पीएम मोदी होंगे. कांग्रेस की तरफ से मुख्य वक्ताओं में गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी का नाम है. 'वंदे मातरम' पर करीब दस घंटे चर्चा होनी है. यानी लोकसभा के सोमवार देर रात तक चलने की संभावना है.

Read Time: 3 mins
Share
लोकसभा में आज गूंजेगा ‘वंदे मातरम’, विपक्ष को घेरने के लिए सरकार ने बनाई खास रणनीति, पीएम मोदी करेंगे चर्चा की शुरुआत
फाइल फोटो
  • PM मोदी लोकसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर 10 घंटे की चर्चा की शुरुआत करेंगे.
  • चर्चा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल होंगे.
  • यह चर्चा वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ समारोह का हिस्सा है, जिसमें गीत के इतिहास और महत्व पर व्यापक बहस होगी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा की शुरुआत करेंगे. इस ऐतिहासिक बहस के लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है. चर्चा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी वाद्रा सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे.

क्या है सरकारी की तैयारी?

यह बहस बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित और जदुनाथ भट्टाचार्य द्वारा संगीतबद्ध गीत की 150वीं वर्षगांठ के वर्षभर चलने वाले समारोह का हिस्सा है. पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस के फैसले ने बंटवारे के बीज बोए और राष्ट्रगीत के टुकड़े कर दिए. हालांकि, कांग्रेस ने दावा किया कि यह फैसला रवींद्रनाथ टैगोर की सलाह पर लिया गया था और यह दूसरे समुदायों और धर्मों के सदस्यों की भावनाओं का ध्यान रखने जैसा था. सरकार का उद्देश्य युवाओं और छात्रों में इस गीत के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाना है. वंदे मातरम बहस से जुड़े शेड्यूल के मुताबिक, सत्ताधारी एनडीए सदस्यों को लोकसभा में इसके लिए तय कुल 10 घंटों में से तीन घंटे दिए गए हैं. लोकसभा के सोमवार देर रात तक चलने की संभावना है.

यह भी पढ़ें- संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह की आज से शुरुआत, वंदे मातरम पर चर्चा करेंगे पीएम मोदी

क्या खुलासे होंगे?

अधिकारियों के मुताबिक, चर्चा के दौरान ‘वंदे मातरम्' से जुड़े कई अनजाने पहलू सामने आएंगे. मंगलवार को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे. साथ ही, संसद में चुनाव सुधारों पर भी बहस होगी, जिसमें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) जैसे अहम मुद्दे शामिल होंगे.

क्या है वंदे मातरम का मतलब?

वंदे मातरम का मतलब है- मैं मां को नमन करता हूं... या फिर भारत माता मैं तेरी स्तुति करता हूं. इसीलिए इसे भारत माता का गीत भी कहा जाता है. इसमें वंदे संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका मतलब नमन करना होता है, वहीं मातरम इंडो-यूरोपीय शब्द है, जिसका मतलब 'मां' होता है. मातृभूमि के प्रति सम्मान जताने के लिए इस गाने का इस्तेमाल होता है.  

गीत का इतिहास

‘वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर को मनाई गई थी. यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है और पहली बार 1875 में बंगदर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था. बाद में इसे उनकी प्रसिद्ध कृति आनंदमठ में शामिल किया गया. गीत को संगीतबद्ध रवींद्रनाथ टैगोर ने किया और यह भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना का अभिन्न हिस्सा बन गया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Modi, Vande Mataram, Vande Mataram 150 Years, Vande Mataram 150 Years Celebration, PM Modi Address In Lok Sabha
Get App for Better Experience
Install Now