वंदे मातरम और चुनाव सुधारः पहले प्रियंका, फिर राहुल.. संसद में महाबहस के लिए कांग्रेस का भी चक्रव्यूह तैयार

लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी वाद्रा राष्ट्रगीत वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा में भाग लेंगे. विपक्ष के नेता राहुल गांधी अगले दिन चुनाव सुधारों पर बोलेंगे. सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस ने दोनों बहसों के लिए अपने वक्ताओं की सूची को अंतिम रूप दे दिया है जो सोमवार, मंगलवार और बुधवार को लोकसभा में होगी. लोकसभा में कांग्रेस की ओर से अन्य वक्ताओं में दीपेंद्र हुड्डा, बिमोल अकोईजाम, प्रणीति शिंदे, प्रशांत पडोले, किरण चमाला रेड्डी और ज्योत्सना महंत शामिल हैं.

चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए लोकसभा में कांग्रेस के वक्ताओं में केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी, वर्षा गायकवाड़, मोहम्मद जावेद, उज्ज्वल रमन सिंह, ईसा खान, रवि मल्लू, इमरान मसूद, गोवाल पदवी और ज्योतिमणि शामिल होंगे. राज्यसभा में मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को इन दोनों मुद्दों पर बहस होगी, जहां विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे चर्चा में भाग लेंगे.

बीजेपी की तैयारी

वहीं बीजेपी की ओर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर सोमवार को लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगे. इसमें राष्ट्रीय गीत के बारे में कई महत्वपूर्ण और अज्ञात पहलुओं के सामने आने की संभावना है. लोकसभा में 'राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा' सोमवार के लिए सूचीबद्ध है और इस पर बहस के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस चर्चा में दूसरे वक्ता होंगे. इस चर्चा में लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी वाद्रा सहित अन्य सदस्य भी शामिल होंगे. संसद में यह चर्चा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित और जदुनाथ भट्टाचार्य द्वारा संगीतबद्ध वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर वर्ष भर आयोजित होने वाले समारोह का हिस्सा है. गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगे और स्वास्थ्य मंत्री एवं राज्यसभा के नेता जे पी नड्डा दूसरे वक्ता होंगे.

क्या हंगामा होगा

दो दिसंबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं की बैठक में फैसला किया गया कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरा होने तथा चुनावों सुधारों के विषयों पर सदन में अगले सप्ताह चर्चा होगी. बिरला के साथ सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं की बैठक में यह सहमति बनी है. इस लिहाज से हंगामे की जगह सुचारु रूप से संसद चलने की ज्यादा संभावना है.