वाराणसी, लखनऊ और सहारनपुर को नई वंदे भारत का तोहफा, यूपी के करीब 20 शहर जुड़ेंगे, जानें ट्रेन रूट, टाइमटेबल

- पीएम मोदी 7 नवंबर को वाराणसी से तीन नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखा सकते हैं
- वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह वाराणसी कैंट से रवाना होगी और गंतव्य तक पहुंचेगी
- लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस हफ्ते में 6 दिन चलेगी और अवध-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेटवर्क को जोड़ेगी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 नवंबर को तीन वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे. इसमें वाराणसी-खजुराहो रूट की ट्रेन भी शामिल है. रेल मंत्रालय ने शुक्रवार रात को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शेड्यूल भी जारी कर दिया है. इसके अलावा लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस भी शुरू हो रही है, जिसे 26504 26503 अप डाउन नंबर दिया गया है. तीसरी ट्रेन 26462/61 फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस होगी. खबरों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन ट्रेनों को वाराणसी के मडुवाडीह स्टेशनों से हरी झंडी दिखा सकते हैं. यह पहला मौका होगा, जब प्रधानमंत्री स्वयं अपने संसदीय क्षेत्र में किसी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के मौके पर उपस्थित होंगे.
PM Modi वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे
जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस को बनारस स्टेशन से 7 नवंबर सुबह 7 बजे हरी झंडी दिखाएंगे. पीएम मोदी लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस (26504/03) और फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस (26462 or 61) को भी वर्चुअली फ्लैग ऑफ करेंगे.
वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस
वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस 26422 (Varanasi-(Khajuraho Vande Bharat Express)वाराणसी कैंट स्टेशन से सुबह 5.25 रवाना होगी और विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर सुबह 6.55 बजे पहुंचेगी. फिर प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर 8 बजे उसका ठहराव होगा. 10.05 बजे चित्रकूट धाम और बांदा रेलवे स्टेशन पर 11.08 बजे ये पहुंचेगी. दोपहर 12.08 बजे ये महोबा स्टेशन पहुंचेगी और वहां से 1.10 बजे खजुराहो रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी.
खजुराहो से वाराणसी वंदे भारत ट्रेन
वापसी में ट्रेन नंबर 26421 (Khajuraho-Varanasi Vande Bharat Express) मध्य प्रदेश के खजुराहो रेलवे स्टेशन से दोपहर 3 बजे चलेगी. फिर महोबा स्टेशन पर 4.18 बजे और बांदा रेलवे स्टेशन पर 5.13 बजे पहुंच जाएगी. चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन पर वो 6.13 बजे पहुंच जाएगी. प्रयागराज छिवकी रेलवे स्टेशन पर8.20 बजे रात और विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर 9.10 बजे ये ट्रेन पहुंचे और आखिरी में अपने गंतव्य वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर 11 बजे पहुंचेगी.
लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन
रेल मंत्रालय के मुताबिक, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन (26503/26504) हफ्ते में छह दिन (सोमवार नहीं) चलेगी. सहारनपुर से रवाना होकर ये वंदे भारत मुरादाबाद और बरेली फिर शाहजहांपुर और सीतापुर होते हुए लखनऊ पहुंचेगी. यह ट्रेन अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा तोहफा होगी. अभी सहारनपुर से सहारनपुर से आनंद विहार होते हुए देहरादून तक एक वंदे भारत ट्रेन चलती है.
सहारनपुर लखनऊ वंदे भारत ट्रेन का टाइम टेबल
ट्रेन नंबर 26504 लखनऊ रेलवे स्टेशन से सहारनपुर की ओर 5:55 बजे सुबह चलेगी और दोपहर 12:45 बजे गंतव्य रेलवे स्टेशन सहारनपुर पहुंचेगी. ट्रेन नंबर 26503 सहारनपुर स्टेशन से लखनऊ के लिए दोपहर 3 बजे चलेगी और रात 9:55 बजे लखनऊ पहुंचेगी. ये ट्रेन लखनऊ, सीतापुर रेलवे स्टेशन, शाहजहांपुर स्टेशन, बरेली और मुरादाबाद, नजीबाबाद और फिर सहारनपुर स्टेशन पहुंचेगी.
यूपी की वंदे भारत ट्रेनें
ट्रेन नंबर 22435/22436
वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस
(Varanasi-New Delhi-Varanasi)
ट्रेन नंबर 22457/22458
आनंद विहार टर्मिनल-देहरादून
(Anand Vihar-Dehradun)
ट्रेन नंबर 20171/20172
रानी कमलापति-निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन
(Rani Kamlapati-Nizamuddin)
ट्रेन नंबर 22415/22416
वाराणसी नई दिल्ली
(Varanasi-New Delhi)
ट्रेन नंबर 22425/22426
अयोध्या से आनंदविहार
(Ayodhya- Anand Vihar Terminal)
ट्रेन नंबर 22549/22550
गोरखपुर-प्रयागराज-गोरखपुर
(Gorakhpur-Prayagraj)
ट्रेन नंबर 22345/22346
पटना गोमती नगर वंदे भारत
(Patna Gomti Nagar )
ट्रेन नंबर 22545/22546
लखनऊ :देहरादून
(Lucknow Dehradoon)
ट्रेन नंबर 20887/20888
रांची बनारस रांची
(Ranchi Varanasi)
ट्रेन नंबर 20981/20982
उदयपुर आगरा कैंट
(Udaipur Agra Cantt)
ट्रेन नंबर 22490/22489
मेरठ-लखनऊ
(Meerut Lucknow Meerut)
ट्रेन नंबर 22500/22499
वाराणसी देवघर
(Varanasi-Deoghar-Varanasi)
ट्रेन नंबर 26502/26501
गोरखपुर पाटलिपुत्र
(Gorakhpur Patliputra)
ट्रेन नंबर 20176/20175
आगरा कैंट-वाराणसी-आगरा कैंट
(Agra Cantt-Varanasi)
